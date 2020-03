Eurovision 2020, per la Serbia le Hurricane con “Hasta la vista”

In Serbia la finale di Beovizija ha incoronato la girlband del momento. Saranno infatti le Hurricane con il brano “Hasta la vista” a rappresentare RTS sul palco di Rotterdam all’Eurovision Song Contest 2020.

Protagoniste assolute delle classifiche serbe nell’ultimo anno, la loro leader è Sanja Vucic, che ha già rappresentato il suo paese all’Eurovision 2017 con il brano “Goodbye (Shelter)”. Ora ci torna con un progetto molto diverso, fondato tre anni fa e che comprende anche la montenegrina Ksenija Knezevic, già backing voice per suo padre Knez nel 2015 ed Ivana Nikolic.

Nonostante una imperfetta prova vocale in semifinale, è arrivato comunque l’approdo in finale dove hanno ricevuto il massimo sia dalla giuria che dal televoto. Il brano è per ora in lingua serba, da capire se resterà così o se passerà in inglese, visto che la loro produzione è bilingue.

La Serbia si esibirà nella prima metà della seconda semifinale, giovedì 14 maggio: l’Italia non potrà pertanto votarle. Lo scorso anno Nevena Bozovic ha chiuso diciottesima in finale col brano “Kruna”.

