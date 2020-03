Eurovision Song Contest 2020, la Russia si affida ai Little Big

La rave music sbarca all‘Eurovision Song Contest. A portarla sarà la Russia: Channel 1 ha infatti annunciato che saranno i Little Big a rappresentare il Paese sul palco di Rotterdam.

La band era nella ristretta shorlist di artisti in corsa per la rassegna ed ora si prepara a far ballare l’Europa dopo aver fatto la stessa cosa con le dancefloors russe.

Con quattro album all’attivo, i Little Big sono uno dei fenomeni della scena musicale russa recente e quest’anno hanno sono anche stati candidati agli MTV European Music Awards come Best Russian Act.

Go bananas, la title track dell EP uscito nel 2019 ha girato a lungo nelle radio russe ma è con un altro brano, Skibidi, che si sono fatti conoscere: 23 milioni di visualizzazioni su youtube nella prima settimana, attualmente oltre 360 milioni ed ora diventato popolarissimo anche grazie al fatto che è diventato la colonna sonora di molti Skibidichallenge, con protagonisti vip della scena russa.

Proprio i social network ed in particolare Tik Tok li hanno resi famosissimi fra più giovani. Il brano che porteranno in concorso sarà annunciato nei prossimi giorni. La Russia quindi punta ancora su un gruppo vocale dopo il secondo posto delle Buranovskiye Babushki del 2015.

La Russia si esibirà nella prima metà della prima semifinale martedì 12 maggio. L’anno scorso Sergey Lazarev ha chiuso al terzo posto con il brano “Scream“.

