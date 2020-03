Eurovision 2020: Senhit rappresenterà San Marino a Rotterdam?

Manca poco per scoprire chi rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2020.

La piccola Repubblica non ha ancora svelato alcun dettaglio sulla partecipazione al contest di Rotterdam.

Da qualche giorno però si fanno sempre più insistenti i rumor che vedrebbero coinvolta una cantante già vista all’Eurovision, in seguito alla pubblicazione di un articolo dei colleghi di Wiwibloggs.

Fulcro delle indagini del web Senhit, che nel 2011 cantò per il Titano a Düsseldorf, rimanendo in semifinale con la delicata ballad “Stand by”, scritta per lei da Radiosa Romani.

L’artista bolognese, di origini eritree, sarebbe pronta a tornare in gara nella kermesse con immagine e sonorità del tutto rinnovate rispetto a nove anni fa.

Già da qualche tempo Senhit Zadik Zadik ha dato prova di essere all’altezza di un comeback in chiave eurovisiva. Negli ultimi anni ha infatti pubblicato singoli e video contemporanei, dalle sonorità internazionali, e produzioni di ottimo livello.

L’ultimo singolo “Heart ache”, versione italiana del brano “Dark room”, è un’affascinante traccia elettro pop, accompagnata da un videoclip diretto da Luca Tommassini.

Quest’ultimo, ballerino di fama mondiale, e per anni direttore artistico di X Factor Italia, sarebbe pronto ad accompagnare Senhit anche in questa nuova avventura europea.

La cantante – vista recentemente nelle vesti di giudice del programma canoro All together now – ha disseminato i suoi canali social di indizi, promettendo il lancio imminente di un nuovo progetto esplosivo, che vede il coinvolgimento del coreografo.

