Eurovision 2020: Tornike Kipiani presenta “Take me as I am” per la Georgia

Ci pensa la Georgia a rompere qualsiasi schema scontato nel novero delle canzoni dell’Eurovision Song Contest 2020 in programma a Rotterdam (12-14-16 maggio).

Alle luci dell’alba, infatti, è stata rilasciata “Take me as I am“, l’entry che Tornike Kipiani porterà in gara per il Paese che si affaccia sul Mar Nero.

L’artista era stato scelto nella notte di Capodanno, con il format “Idol”, mentre il pezzo, frutto di un processo compositivo più lungo, è stato scritto dallo stesso Kipiani e arrangiato da Aleko Berdzenishvili, mentre alla regia del video c’è Temo Kvirkvelia.

La caratteristica più evidente della canzone è che parla sì d’amore, ma lo fa in un modo alternativo.

Il protagonista chiede alla persona amata di non costringerlo a parlare come un inglese, vestirsi come un italiano, ballare come uno spagnolo, avere i profumi di un francese o giocare come un tedesco, ma semplicemente di prenderlo per quello che è.

Per ribadire il concetto, lo completa dicendo alla sua dolce metà “ti amo” in inglese, italiano, spagnolo, francese e tedesco (“Ti amo”, “I love you”, “Te quiero”, “Je t’aime”, “Ich liebe dich”).

31 anni, Tornike Kipiani è già noto al pubblico georgiano per aver vinto nel 2014 X Factor nel suo Paese. Aveva già provato la carta eurovisiva nel 2017, ma era stato superato da Tako Gachechiladze, che all’Eurovision si è ribattezzata Tamara.

La Georgia canterà nella seconda metà della seconda semifinale, in programma giovedì 14 maggio alle ore 21 con trasmissione su Rai4 e nella quale l’Italia non possiede diritto di voto.

Il Paese, lo scorso anno, è uscito in semifinale con “Keep on going” di Oto Nemsadze.

L’ultima finale risale al 2016, con “Midnight gold” di Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz, mentre i migliori risultati sono i due noni posti di Sopho Nisharadze con “Shine” e degli Eldrine con “One more day“.

