Eurovision 2020, l’Irlanda si affida a Lesley Roy col brano “Story of my life”

L’Irlanda sceglie un nome a caccia di rilancio per l’Eurovision Song Contest: si tratta di Lesley Roy, classe 1987, cantautrice, che eseguirà “Story of my life“, scritto da lei stessa insieme con un trio autoriale di Nashville, Robert Marvin, Catt Gravitt e Tom Shapiro, che ha collaborato con artisti dal sound ben definito come Ilse De Lange (componente dei The Common Linnets, secondi nel 2014) e Kelly Clarkson.

Nonostante una carriera ben consolidata, si tratta di una artista di non grandissima notorietà in patria: il suo unico lavoro risale infatti al 2008 e l’Eurovision è quindi l’occasione per fare il salto decisivo nel mainstream.

Residente a New York, ha lavorato con artisti di chiara fama come Adam Lambert, la danese Medina e l’olandese Miss Montreal, per i quali è stata autrice di alcuni brani dei rispettivi repertori.

RTE, la tv pubblica irlandese, l’ha selezionata internamente scegliendo fra i brani giunti in sede dopo la public call ai cantautori lanciata lo scorso ottobre.

Il brano è già stato presentato ma sarà eseguito live per la prima volta domani sera nel programma The Late late Show, di Ryan Tubridy, che in passato è stato anche quello che ha ospitato le selezioni nazionali per l’Eurovision Song Contest.

L’Irlanda canterà nella prima metà della prima semifinale martedì 12 maggio, quando sarà chiamata a votare anche l’Italia. Lo scorso anno Sarah McTernan è arrivata ultima nella sua semifinale con il brano ’22‘, anche per via di una esibizione non proprio perfetta.

