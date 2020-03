Eurovision 2020, Cipro: c’è “Running” di Sandro per l’isola

Rilasciata oggi la proposta che Cipro porterà in gara all’Eurovision Song Contest 2020, che si svolgerà a Rotterdam dal 12 al 16 maggio.

Si tratta di “Running“, presentata da Sandro, nome d’arte di Alessandro H. Rütten.

Classe 1996, nato a Heinsberg, nella Renania Settentrionale-Vestfalia (confinante a ovest con il Belgio), Sandro ha sangue greco per parte di padre e americano per parte di madre, ma è cresciuto (e vive tuttora) in Germania: si tratta, dunque, di un vero e proprio cittadino del mondo.

Fin dagli otto anni suona la chitarra, cui si è aggiunto il pianoforte in un secondo momento. Ha fondato la sua prima band all’età di 15 anni, ma ha iniziato a tentare la strada del successo solo nel 2018, partecipando a “The Voice of Germany“, dove era stato iscritto da suo cugino.

Il suo percorso è arrivato fino al Sing Off. Nel 2019 ha partecipato al “New Wave“, la competizione più prestigiosa di tutta l’area di Russia e dintorni, arrivando 5° in rappresentanza degli Stati Uniti.

La sua canzone, “Running“, fa un viaggio nell’oscuro dell’uomo, nella lotta continua con le avversità che si presentano nella vita.

Ci sono firme importanti per il pezzo: Alfie Arcuri, vincitore della quinta edizione australiana di “The Voice“, Sebastian Rickards, Octavian Rasinariu, lo stesso Sandro e Teo DK. Un team, dunque, con tanta impronta tedesca e aussie.

Cipro canterà nella seconda metà della prima semifinale, in programma martedì 12 maggio alle ore 21 e in diretta su Rai4. L’Italia avrà diritto di voto in questa semifinale.

L’isola ha raggiunto come miglior risultato il secondo posto nel 2018, con “Fuego” di Eleni Foureira diventata a un certo punto addirittura favorita per la vittoria finale. Lo scorso anno Tamta, con “Replay“, ha terminato al 13° posto con 109 punti.

