Eurovision 2020, per San Marino torna Senhit. Direttore Luca Tommassini, contest per il brano

Le indiscrezioni della vigilia sono state confermate, sarà Senhit, cantante bolognese di origine eritrea, classe 1979, a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2020.

Per lei si tratta della seconda partecipazione dopo quella del 2011, quando sul palco di Düsseldorf (sul quale si era presentata Senit, senza ‘H) non riuscì a superare la semifinale con la ballata ‘Stand by“, scritta dall’italiana Radiosa Romani.

Senhit Zadik Zadik, torna in gara forte di un’esperienza che si è consolidata sui palchi dei club di tutta Europa e degli Stati Uniti, con brani sia in italiano sia in inglese e soprattutto forte di una rinnovata popolarità televisiva: di recente è stata infatti fra i 100 giudici del ‘muro’ del talent show All together now di Canale 5.

Il successo del recente singolo dal sound elettro pop “Dark Room” è stato uno dei motivi che ha spinto San Marino a richiarmarla in concorso.

Proprio a Rotterdam si rinnoverà l’accoppiata vincente di quel brano, che vede l’artista emiliana diretta da Luca Tommassini, ballerino e coreografo di fama mondiale, per anni direttore artistico di X Factor e poi di Amici nonchè gli MTV Europe Music Awards.

In carriera, Tommassini ha lavorato con gente del calibro di Madonna, Michael Jackson, Geri Halliwell, Whitney Houston, Kylie Minogue.

Senhit ha inciso tre album, l’ultimo dei quali nel 2009 ed è recente la sua svolta al pop internazionale, che l’avvicina al sound eurovisivo.

A lei il compito di provare a bissare l’ingresso in finale conquistato nella scorsa edizione da Serhat, diciannovesimo con ‘Say na na na”.

Il brano sarà scelto attraverso un contest online fra due pezzi, che si concluderà il 9 marzo, giorno nel quale dovranno obbligatoriamente essere consegnati alla EBU tutti i brani in concorso nella prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Da domani, sabato 7 marzo alle ore 9:00, fino alle 23:59 di domenica 8 marzo, sarà possibile infatti esprimere la propria preferenza per la canzone che Senhit dovrebbe interpretare all’Eurovision tra “Freaky!” e “Obsessed” su www.senhit.com/eurovision.

Lunedì 9 marzo, sulla base dei dati raccolti, sarà finalmente svelata la canzone che la cantante italo eritrea porterà sul palco di Rotterdam.

San Marino si esibirà nella prima metà della seconda semifinale, giovedì 14 maggio e non potrà essere in quella occasione votato dall’Italia.

