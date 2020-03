Eurovision 2020, ultima ondata di biglietti in vendita il 26 marzo

Nonostante le recenti preoccupazioni che l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus sta creando all’EBU e agli organizzatori dell’evento, la grande macchina dell’Eurovision Song Contest procede a pieno ritmo. A poco fa risale l’annuncio della terza ed ultima ondata di biglietti, che saranno acquistabili da Giovedì 26 Marzo, alle ore 20:00.

Durante questa vendita finale, saranno disponibili per l’acquisto biglietti per tutti e tre i live show dell’Eurovision 2020, oltre ai biglietti per i jury show, seconde prove generali durante le quali le giurie internazionali sono chiamate ad esprimere i loro voti, e i family show, le prove generali pomeridiane immediatamente precedenti alla messa in onda della vera e propria diretta televisiva.

Semifinali Eurovision 2020

Jury show (11-13 maggio, ore 21) Family show (12 e 14 maggio, ore 15) TV show (12 e 14 maggio, ore 21) Posti in piedi 83,50 € 63,50 € 173,50 € Primo anello 73,50 € 53,50 € 163,50 € Secondo anello 53,50 € 43,50 € 123,50 € Visibilità limitata 33,50 € 23,50 € 73,50 € Diversamente abili + accompagnatori Sold out Sold out Sold out

Finale Eurovision 2020

Jury show (15 maggio, ore 21) Family show (16 maggio, ore 13:30) TV show (16 maggio, ore 21) Posti in piedi 118,50 € 98,50 € 258,50 € Primo anello 108,50 € 88,50 € 248,50 € Secondo anello 88,50 € 78,50 € 198,50 € Visibilità limitata 58,50 € 48,50 € 88,50 € Diversamente abili + accompagnatori Sold out Sold out Sold out

L’acquisto è fortemente consigliato unicamente dal sito ufficiale o tramite i partner ufficiali quali Paylogic e Ticketswap, anche per evitare forme di bagarinaggio. A tale proposito, dopo l’acquisto i biglietti dovranno essere “personalizzati” mediante l’inserimento dei propri dati personali, pena l’annullamento della loro validità.

Ogni utente potrà acquistare un massimo di quattro biglietti per ordine. In caso di ampia richiesta il sistema, una volta connessi alla pagina di acquisto, provvederà a inserire in un sistema di attesa ogni acquirente, il quale dovrà attendere il proprio turno come mostrato a schermo.

Una vasta gamma di domande e risposte in merito al sistema di bigliettazione è disponibile nella apposita pagina dedicata sul sito eurovision.tv.

