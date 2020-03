Eurovision 2020: a Rotterdam per la Danimarca Ben & Tan con “Yes”

Ben & Tan vincono la 50° edizione del Dansk Melodi Grand Prix – annuale competizione organizzata dalla tv pubblica DR – e rappresenteranno dunque la Danimarca a Rotterdam il prossimo maggio con il brano “Yes”.

La diretta si è svolta senza pubblico alla Royal Arena di Copenhagen, per via dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus COVID-19 che ha costretto il governo danese a prendere i primi provvedimenti restrittivi, chiedendo il rinvio o la cancellazione degli eventi pubblici con più di 1000 presenti.

Stasera i 10 brani in gara sono stati votati in un primo momento tramite la tradizionale formula 50% televoto e 50% giuria di esperti. I primi tre di questo primo round hanno avuto accesso alla superfinale dove il vincitore è stato determinato esclusivamente dal televoto.

A contendersi la vittoria sono stati Ben & Tan, Emil con la ballad dedicata al nonno “Ville Ønske Jeg Havde Kendt Dig” e Sander Sanchez con la moderna “Screens”. Fuori dal podio la coppia Jasmine Rose feat. RoxorLoops, inizialmente data tra i grandi favoriti dai bookmakers.

I tre superfinalisti arrivavano dalla semifinale online avvenuta il 24 gennaio che aveva visto 9 artisti, selezionati dall’emittente radio DR R4, contendersi 5 dei 10 posti per la finale di stasera.

Dopo aver vinto la semi-finale per il distretto Est della Danimarca, il duo formato da Benny Rosenbohm e Tanne Balcells, era balzato subito in cima alle preferenze dei fan europei e anche dei bookmakers.

I due artisti hanno iniziato la loro collaborazione dopo essersi conosciuti lo scorso anno nella dodicesima edizione di “X-Factor Denmark”, dove il 17enne, nato a Berlino, si era classificato al secondo posto mentre la 22enne aveva chiuso quarta come membro del gruppo Echo.

Il brano pop-folk “Yes” segna il loro debutto nel panorama musicale danese e porta le firme di Emil Adler Lei, Jimmy Jansson e Linnea Deb. Quest’ultima, autrice svedese di grandi successi del Melodifestivalen, ha già vinto l’Eurovision Song Contest nel 2015 come co-autrice di “Heroes” di Måns Zelmerlöw.

La Danimarca è reduce da un decennio di alterne fortune all’Eurovision Song Contest: due volte in Top 5, nel 2010 e nel 2011, e due volte eliminata in semifinale nel 2015 e nel 2016. Nel mezzo, la terza vittoria (dopo 1963 e 2000) nella competizione con “Only Teardrops” di Emmelie De Forest nel 2013.

Più recentemente il paese scandinavo ha ottenuto 3 qualificazioni consecutive all’atto finale e lo scorso anno Leonora con “Love Is Forever”, dopo aver superato le semifinali per un solo punto sul lituano Jurius, ha chiuso al 12° posto con 120 punti.

A Ben & Tan il compito di proseguire questa scia positiva ottenendo la quarta qualificazione consecutiva alla finale. La Danimarca sarà in gara nella seconda semifinale, il 14 maggio, dove l’Italia non ha diritto di voto.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram