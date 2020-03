Eurovision 2020: ecco “Tears getting sober” di Victoria per la Bulgaria

La mattina dell’ultimo sabato di selezioni dell’Eurovision Song Contest 2020 (Rotterdam, 12-14-16 maggio) regala l’uscita di una nuova entry: quella della Bulgaria. Sul canale YouTube della manifestazione, infatti, si è potuta per la prima volta ascoltare “Tears getting sober“, la canzone di Victoria che segna il ritorno del Paese dopo un anno di assenza.

Victoria Georgieva, nota in arte con il solo nome, ha collaborato con il team della Symphonix International composto da Borislav Milanov, Lukas Oscar e Cornelia Wiebols per la stesura della canzone eurovisiva. In “Tears getting sober” si nota una chiara impronta dello stile di Billie Eilish, artista alla quale Victoria si ispira particolarmente. Il pezzo è stato composto in un camp cantautorale (songwriting camp) a gennaio, a Vienna.

La Symphonix International è dietro tutte le canzoni bulgare in concorso dal 2016 in avanti: la collaborazione ha fruttato il 4° posto di Poli Genova con “If love was a crime” nello stesso 2016, il 2° di Kristian Kostov con “Beautiful mess” nel 2017 e il 14° degli Equinox con “Bones“.

Queste le parole di Victoria, già nota per il sulla propria proposta:

Racconta una storia di superamento delle proprie paure e del dolore, dell’andare avanti. Non parliamo spesso dei problemi mentali che la nostra generazione affronta e questa canzone mira a ispirare chi li ha e a dar loro speranza. Sono entusiasta del fatto che “Tears getting sober” sarà la canzone con cui mi esibirò all’Eurovision. Per me è molto personale perché sono stata coinvolta nella composizione. Lavorare con Boris, Lukas e Cornelia e il team della Symphonix è stato un vero piacere. Non vedo l’ora di farla ascoltare a voi tutti!

La Bulgaria canterà nella seconda metà della seconda semifinale, in programma giovedì 14 maggio alle ore 21 con diretta tv su Rai4. L’Italia non avrà diritto di voto in questa semifinale.

