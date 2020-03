Eurovision 2020: oggi ultime finali nazionali in Danimarca, Svezia, Finlandia e Portogallo

Ultima giornata, al netto di pezzi scelti internamente che devono ancora essere presentati, per quanto riguarda le finali nazionali che danno accesso all’Eurovision Song Contest 2020 in programma a Rotterdam il 12, 14 e 16 maggio. Scelgono quest’oggi Svezia, Danimarca, Finlandia e Portogallo.

Melodifestivalen 2020

Dansk Melodi Grand Prix 2020

La finale si svolgerà, a causa dei timori legati al coronavirus COVID-19, a porte chiuse, dunque senza pubblico e potrà essere seguita in diretta streaming dalle 20. Questi gli artisti che si esibiranno:

Prevista una lotta a due tra Jasmin Rose feat. Roxor Loops (al secolo Senjka Danhieux, belga da tempo residente in Danimarca) e Ben & Tan, almeno secondo gli scommettitori. Una giuria di dieci membri e il televoto concorreranno a definire il vincitore, che si esibirà nella seconda metà della seconda semifinale nei Paesi Bassi.

Presenti, ma nel parco autori, Linnea Deb (per Ben & Tan), Tim Schou (per Emil) e Lisa Cabble (per Jasmin Rose feat. Roxor Loops).

UMK 2020

La finale della selezione nazionale finlandese potrà essere seguita in diretta streaming dalle 20:00.

Tutti i favori del pronostico vanno a Erika Vikman, la cui “Cicciolina” ha spopolato, per diversi ordini di ragioni, prima ancora di questa sera. Votazione 50-50 anche in questo caso, con da una parte il televoto e dall’altra otto giurie internazionali (Bulgaria, Estonia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Spagna, Russia, Regno Unito).

Festival da Canção 2020

Anche il Portogallo selezionerà questa sera (o forse è meglio dire notte) il suo rappresentante. Per chi interessato, la diretta streaming è raggiungibile a questo link.

La finale più a ovest dell’Eurovision ha la sua conclusione. Favorita Bárbara Tinoco, la cui canzone porta la firma di Tiago Nacarato. Il metodo di votazione è sempre un 50-50, quindi da una parte il classico televoto e all’altra sette giurie “locali”, divise tra Nord, Centro, Lisbona e Vale do Tejo, Algarve, Azzorre, Madeira e Alentejo.

