Eurovision 2020, in Finlandia vince a sorpresa Aksel Kankaanranta con “Looking back”

Risultato a sorpresa nella selezione nazionale finlandese Uuden Musiikin Kilpailu. A staccare il biglietto per Rotterdam è il ventiduenne Aksel Kankaanranta col brano “Looking back”.

Grande delusione fra gli eurofan, che in massima parte si erano schierati con quella che veniva data come favorita, l’appariscente Erika Vikman, il cui brano “Cicciolina”, dichiaratamente ispirato alla ex pornostar e parlamentare italo-ungherese stava riscuotendo grande hype nei media internazionali, compresi quelli italiani.

Penalizzata forse da uno staging eccessivamente ridondante, con due orsi che le ballavano intorno, Erika Vikman ha chiuso soltanto terza per le otto giurie internazionali (Regno Unito, Estonia con portavoce l’ex eurostar Laura Podlvere, Svezia, Paesi Bassi, Germania, Bulgaria (con Poli Genova), Spagna (con Lucia Perez) e Russia), molto distaccata dall’ex partecipante a The Voice of Finland e anche dalle F3M.

Il televoto le ha fatto scalare una posizione, ma il distacco era troppo e quindi sarà la sobria ballata del giovane interprete ad essere eseguita nella seconda metà della seconda semifinale, giovedì 14 maggio alla Ahoy Arena.

A condurre la serata, Krista Siegfrids, già rappresentante finlandese nel 2013 con “Marry me”. Ospiti speciali due protagonisti assoluti delle charts nazionali, l’esordiente Behm, due mesi prima in classifica con l’ottima “Hei Rakas” e Mikael Gabriel, anche lui primo in classifica.

Nella scorsa edizione, la Finlandia è giunta ultima nella sua semifinale con il dj Darude e Sebastian Rejman ed il brano “Look away”.

