Eurovision 2020, San Marino: via al voto on line per scegliere il brano di Senhit

Scattato questa mattina il contest on line con il quale San Marino RTV e Senhit chiedono al pubblico della rete di scegliere fra due brani quello che preferiscono l’artista canti nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2020, in programma giovedì 14 Maggio a Rotterdam. I due brani come già annunciato, si intitolano “Freaky” e “Obsessed“.

La votazione è aperta fino alle 23.59 di domenica mentre i risultati saranno resi noti nella giornata di lunedì 9, quando si terrà – in parte attraverso videoconferenza vista l’emergenza sanitaria in corso – il tradizionale Heads of Delegation Meeting, nel quale fra l’altro sarà anche sorteggiata la posizione di uscita in finale di Jeangu Macrooy, il rappresentante dei Paesi Bassi.

Per votare, bisogna andare sul sito di Senhit a questo link.

