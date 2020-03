Eurovision 2020, Portogallo: Elisa Silva con “Medo de sentir” vince il Festival da Canção

Il Portogallo ha fatto la sua scelta: Elisa Silva con “Medo de sentir” ha vinto la cinquantaquattresima edizione del Festival da Canção e rappresenterà il paese lusitano all’Eurovision Song Contest 2020 che si terrà a Rotterdam a maggio.

La cantante ha trionfato piazzandosi al secondo posto sia nella classifica delle giurie regionali, sia nel televoto.

I giurati hanno premiato l’eclettico Filipo Sambado con “Gerbera amarela do Sul”, poi finito al terzo posto, mentre i televotanti hanno espresso la propria preferenza per la favorita della vigilia, l’ex concorrente di A voz de Portugal Bárbara Tinoco, con il brano dal sapore francese “Passe-Partout”, che chiude in seconda posizione.

Elisa Silva, originaria dell’arcipelago di Madera, è una cantante 20enne. Talento precoce, fin da bambina ha partecipato a festival e spettacoli musicali sull’isola.

Nel 2015, a quindici anni, ha tentato la fortuna nella sesta edizione del talent Idolos, superando il primo casting televisivo, non riuscendo però a piazzarsi nel cast del programma.

Nel 2018 ha lasciato la sua terra natale per entrare alla Escola Superior de Música di Lisbona, dove attualmente studia e compone brani inediti.

La partecipazione al Festival da Canção con il brano “Medo de sentir”, scritto e composto da Marta Carvalho, segna il suo debutto nella musica portoghese.

Ecco nel dettaglio il risultato del televoto:

12 Bárbara Tinoco – Passe-Partout

10 Elisa – Medo de sentir

8 Tomás Luzia – Mais real que o amor

7 Kady – Diz só

6 Jimmy P – Abensonhado

5 Throes + The Shine – Movimento

4 Filipe Sambado – Gerbera amarela do Sul

3 Elisa Rodrigues – Não voltes mais

Questa invece la classifica delle sette giurie regionali:

12 Filipe Sambado – Gerbera amarela do Sul

10 Elisa – Medo de sentir

8 Kady – Diz só

7 Jimmy P – Abensonhado

6 Throes + The Shine – Movimento

5 Bárbara Tinoco – Passe-Partout

4 Elisa Rodrigues – Não voltes mais

3 Tomás Luzia – Mais real que o amor

