Il dj Afrojack ospite nella finale dell’Eurovision 2020. Ci sarà la fidanzata Elettra Lamborghini?

Continua a definirsi la lista degli ospiti che saranno presenti alla finale dell’Eurovision Song Contest 2020, il 16 maggio dal vivo a Rotterdam (Paesi Bassi) e in Tv su Rai 1.

Dopo l’annuncio della presenza di ben sette vincitori delle precedenti edizioni, tra cui la nostra Gigiola Cinquetti, si aggiunge ora il dj olandese Afrojack, chiamato a intrattenere gli spettatori nella fase precedente all’annuncio dei voti.

Classe 1987, è nato nella piccola città meridionale di Spijkenisse (la stessa che ha dato i natali a Duncan Laurence) e sulla carta d’identità il suo vero nome corrisponde a quello di Nick van de Wall.

La sua prima pubblicazione risale al 2007 ma è dieci anni più tardi che si fa notare con “Take Over Control” in duetto con Eva Simons. Da lì in poi sono giunte altre collaborazioni eccellenti, con Beyoncé, David Guetta, Madonna, e partecipazioni ai festival musical più importanti come il Tomorrowland e il Coachella.

Afrojack si esibirà insieme a 65 giovani musicisti in uno spettacolo definito “molto speciale” dal direttore della manifestazione, Gerben Bakker. La coreografia prevede 40 ballerini e un coro gospel di 25 elementi, tutti numeri permessi dalla grandezza del palco all’interno dell’Ahoy Arena. L’obiettivo finale è mostrare al mondo il talento degli olandesi in campo musicale.

In Italia il nome di Afrojack è però strettamente legato alla cronaca rosa e, a sorpresa, anche a uno dei partecipanti del nostro Festival di Sanremo 2020.

La twerking queen Elettra Lamborghini è infatti la fidanzata di Afrojack e, nel mese di dicembre, Elettra ha rivelato di aver detto sì alla proposta di matrimonio (suggellata dal regalo di un solitario con un grande e costoso diamante incastonato).

25 anni lei, 32 lui, e una bella differenza di altezza: 2 metri e 8 centimetri per Afrojack; 1 metro e 65 centimetri per Elettra. A questo punto sorge spontanea una domanda a tema eurovisivo: Elettra Lamborghini sarà presente a Rotterdam per accompagnare Afrojack nella sua avventura?

E se a sorpresa fosse anche presente in una piccola parte per lo spettacolo previsto sul palco? Elettra, con il suo brano in gara a Sanremo, “Musica (e il resto scompare)”, è stata tra gli artisti più amati dagli eurofan nel mondo per la sua presenza eclettica e una canzone fuori dal normale contesto sanremese.

