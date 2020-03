L’Albania all’Eurovision 2020: ecco “Fall From The Sky” di Arilena Ara

Dopo due anni l’Albania torna a cantare in inglese all’Eurovision Song Contest. Rilasciata stamattina “Fall From The Sky” di Arilena Ara. Si tratta della versione inglese del brano “Shaj” con il quale l’artista aveva vinto in dicembre il 58° Festival i Këngës.

Subito dopo la vittoria nel festival musicale nazionale, la 21enne di Scutari era volata a Los Angeles dove aveva iniziato a lavorare su una versione del brano più vicino ad una ballad pop radio-friendly. Con lei gli autori Michael Blue, Sam Schmmer e Robert Stevenson oltre ai compositori Darko Dimitrov e Lazar Cvetkovski.

Dimitrov ha firmato entry eurovisive per la Nord Macedonia (fino al 2018 conosciuta come F.Y.R. Macedonia) nel 2006, 2013, 2014 e “Proud” di Tamara Todevska lo scorso anno, oltre ad “I’m Alive” dell’albanese Elhaida Dani nel 2015.

Con “Fall From The Sky” si può dire che Arilena Ara abbia fatto un’operazione di “ritorno alle origini” dato che, come dichiarato ad un’emittente privata locale, la canzone era stata inizialmente scritta in inglese:

Dato che la canzone è stata originariamente composta nella sua versione inglese, con una demo e un testo in inglese minimalista, ha un spirito diverso e più bello rispetto a “Shaj”.

Per quanto riguarda l’arrangiamento, rispetto alla versione in albanese, sparisce il violino nell’introduzione sostituito dal solo pianoforte così come sparisce l’assolo di archi nel bridge che lascia spazio ad un cantato che esplode nel ritornello finale. Cambia totalmente anche l’attacco della prima strofa, fatto su una tonalità più alta e cantato su una melodia differente.

Negli ultimi due anni l’Albania non aveva fatto ricorso al revamp della propria canzone in gara, ottenendo con “Mall” di Eugent Bushpepa e “Ktheju Tokës” di Jonida Maliqi rispettivamente l’11° e la 17° posizione in finale.

Diversamente era andata a Eneda Tarifa con “Fairytale” e Lindita con “World” che nel 2016 e nel 2017 tradussero le loro entry in inglese venendo poi eliminate in semifinale all’Eurovision Song Contest.

Arilena Ara spera invece di seguire l’esempio della già citata Elhaida Dani che nel 2015 con “I’m Alive” (in origine “Ne Jete”) raggiunse il 17° posto finale.

L’artista sarà in gara nella seconda semifinale, quella del 14 maggio, dove l’Italia non ha diritto di voto.

