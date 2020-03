E’ stato un heads of delegation meeting decisamente sui generis quello che è andato in scena lunedì a Rotterdam. Tante delegazioni presenti solo in videoconferenza, per l’impossibilità di mettersi in volo verso i Paesi Bassi a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus.

Incontro interlocutorio relativamente al futuro di questa edizione dell ‘Eurovision Song Contest, che da calendario è programmata per il 12, 14 e 16 maggio prossimi nei Paesi Bassi.

Sietse Bakker, produttore esecutivo dell’evento per conto della tv olandese, ha parlato al quotidiano Rijmond, sostanzialmente quanto aveva affermato un portavoce EBU giorni fa :

Stiamo tutti guardando con preoccupazione quello che sta succedendo nel mondo, ma abbiamo ancora due mesi di tempo e quindi speriamo che la situazione migliori nelle prossime settimane. Certamente, stiamo monitorando tutto con grande attenzione. Siamo in costante contatto con l’istituto di salute pubblico dei Paesi Bassi e il servizio medico municipale di Rotterdam, seguiremo le loro linee guida. Al momento l’organizzazione va avanti con forza come sempre, ma stiamo valutando altri scenari Quali siano gli scenari, Bakker lo fa intendere chiaramente. Molto difficilmente si avrà un evento senza pubblico ed inoltre i soldi sono già stati stanziati ed investiti. Che si vada quindi verso uno slittamento? Non viene detto esplicitamente, ma leggendo fra le righe delle dichiarazioni ufficiali, appare una ipotesi quantomeno in valutazione: L’Eurovision Song Contest è una celebrazione per Rotterdam ed i Paesi Bassi, oltre che per tutta Europa e trovo molto difficile immaginare che si possa organizzare un evento senza pubblico. Una situazione quindi in costante evoluzione e certamente bisognerà attendere l’evoluzione dell’epidemia per capire quale sarà il destino dell’edizione.