Eurovision 2020: ecco “Cleopatra”, il brano di Samira Efendi per l’Azerbaigian

Sarà un Azerbaigian al sapore d’Egitto quello che sentiremo sul palco dell’Eurovision Song Contest 2020. Le indiscrezioni della vigilia vengono confermate.

Samira Efendi, la giovane uscita dalla locale versione di The Voice of Azerbaigian, canterà “Cleopatra”, un brano che mescola sonorità etniche al pop internazionale.

Il brano, del quale circolava nei giorni scorsi un sample con la voce di Senhit, rappresentante sammarinese, porta la firma dell’ormai celebre ed abituale team autoriale dei Symphonics, con in testa il bulgaro Borislav Milanov, che anche quest’anno firma diverse canzoni in concorso.

L’Azerbaigian si esibirà nella seconda metà della prima semifinale, in programma per martedì 14 maggio alle ore 21 italiane alla Ahoy Arena di Rotterdam nei Paesi Bassi. In questa semifinale voterà anche l’Italia.

Nella scorsa edizione Chingiz ha riportato in top 10 il Paese con il brano “Truth” che ha chiuso in ottava posizione.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram