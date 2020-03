Eurovision 2020, Russia: i Little Big in gara con la dissacrante “UNO”

Mentre la pandemia di Coronavirus mette in dubbio l’esecuzione dell’Eurovision Song Contest, la Russia chiude ufficialmente il cast dell’edizione 2020.

I Little Big, il quartetto sopra le righe scelto per rappresentare il paese dell’Est Europa, ha svelato il brano che porterà in gara a Rotterdam.

Si intitola “UNO” ed è un dissacrante pezzo in inglese e spagnolo che ricorda la bubblegum dance di gruppi come i Vengaboys e gli Aqua.

I Little Big sono un quartetto punk-pop-rave formato nel 2013 da Ilya Prusikin, Sonya Tayurskaya, Anton Lissov e Sergey Makarov.

La band ha avuto grandissimo successo nazionale e non solo, diventando virale sul web con brani come “Skibidi“, “Faradenza” e “Go Bananas“.

Nati come un progetto artistico di satira, perpetruata attraverso musica dissacratoria, video irriverenti e show eccentrici, i Little Big si prendono gioco di diversi stereotipi riguardanti la Russia.

Con quattro album e svariati singoli in discografia, i Little Big hanno tenuto concerti non solo in Russia, ma anche in diversi paesi d’Europa e in Nord America.

In via eccezionale, per l’esperienza eurovisiva ai Little Big si uniranno due nuovi membri: Florida Chanturia e Yuriy Muzychenko.

La prima è la leader della band rock Leningrad, mentre il secondo capeggia i The Hatters, uno degli artisti dell’etichetta indipendente dei Little Big, la Little Big Family.

“È una grande responsabilità, perché rappresentiamo la Russia” – dichiara Ilya Prusikin, il fondatore e leader della band – “All’inizio eravamo felici, poi è sopraggiunta la paura. Ci portiamo dietro molte speranze. Proveremo a fare tutto ciò che dipende da noi, è un evento planetario”.

“Come ogni persona russa, l’umorismo è nel nostro sangue. Senza umorismo è impossibile vivere. Per questo motivo la canzone che abbiamo scelto è molto divertente e vi dico di non preoccuparvi per la coreografia, siamo al top in quello! Rimarrete sorpresi, è una promessa”.

