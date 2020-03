Il sindaco di Rotterdam: è ancora presto per decidere di annullare l’Eurovision 2020

Ultima ora | Proprio oggi, in un nostro speciale approfondimento (che potete leggere qui), vi abbiamo raccontato tutte le attuali ipotesi in campo riguardanti l’Eurovision Song Contest 2020 e l’emergenza Coronavirus, da un rinvio ad una vera e propria cancellazione dell’evento, così come la possibilità che tutto si svolga regolarmente.

Nel pomeriggio di oggi a Rotterdam (città che ospiterà l’evento) si è riunito il Consiglio Comunale e tra i temi affrontati c’è stato naturalmente quello del Coronavirus ed eventuali provvedimenti da prendere in ottica Eurovision.

In serata il Sindaco della città, Ahmed Aboutaleb, ha rilasciato una dichiarazione ai media locali in merito alla possibilità di annullare o meno l’evento. Per il primo cittadino di Rotterdam “l’EBU e la tv pubblica hanno, in modo indipendente, l’opportunità di prendere questa decisione, ma la responsabilità giuridica spetta a me e penso che sia troppo presto per dire qualcosa al riguardo“.

Aboutaleb è anche presidente della regione di sicurezza di Rotterdam-Rijnmond. Le regioni di sicurezza sono aree dei Paesi Bassi in cui vi è cooperazione tra varie amministrazioni comunali nell’esecuzione di compiti e servizi di assistenza medica, ordine pubblico, sicurezza e gestione di crisi e catastrofi.

La decisione finale verrà presa dal Consiglio Comunale quattro settimane prima dell’inizio dell’Eurovision (che, lo ricordiamo, si terrà il 12, 14 e 16 maggio), ovvero entro metà aprile, quando verrà allestito il palco e l’intera struttura interna all’Ahoy Arena e dopo aver sentito il parere dell’Istituto nazionale per la salute pubblica e l’ambiente (RIVM).

Nulla dunque viene dato per scontato e probabilmente si farà di tutto per evitare di annullare un evento di tale portata, nella speranza che da qui a metà aprile l’emergenza Coronavirus sia rientrata in tutta o buona parte d’Europa.

