Diodato: arriva il platino per “Fai rumore”, tra i brani più cantati dall’Italia sui balconi

Nuovo traguardo superato per Diodato, il nostro rappresentante all’Eurovision Song Contest 2020!

La sua “Fai rumore”, scritta da lui stesso con Edwyn Roberts, è stata premiata con il disco di platino digitale da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana per aver superato le 70.000 copie (su iTunes, Spotify ed altre piattaforme online considerate).

Diodato ottiene così il primo platino della sua carriera. Qualche settimana fa è arrivato nei negozi di dischi “Che vita meravigliosa”, il quarto album del cantautore, contenente il brano presentato al Festival di Sanremo e i singoli “Il commerciante”, “Non ti amo più” e “Che vita meravigliosa”, colonna sonora del film “La dea fortuna”.

Con “Fai rumore” Diodato ha raggiunto la vetta della classifica singoli. Un grande successo per l’artista pugliese, il cui video viaggia ormai oltre le 20 milioni di visualizzazioni. Quasi 15 milioni, invece, gli streaming su Spotify!

Mi è capitato di allontanarmi da un’altra persona, e si creano dei silenzi che amplificano le distanze. È un invito a far sentire la propria umanità, è un rumore dolce, può essere anche manifestare il proprio disappunto, ma l’importante è farsi sentire, altrimenti quei silenzi rischiano di amplificare anche delle considerazioni errate. Nel mondo di oggi c’è anche una parte composta da persone che cercano di imporre la loro idea e non vogliono ascoltare nessun altro, senza stare attenti all’utilizzo delle parole, e l’altra parte, che è contro questi urlatori talvolta rimane troppo in silenzio, è un invito anche a loro di far sentire il proprio dissenso.

Oltre ai risultati sulle varie piattaforme, un altro bel riconoscimento per “Fai rumore” arriva in questo momento particolarmente delicato per il nostro paese.

Il brano di Diodato è diventato uno dei più suonati e cantati dagli italiani sui balconi, nel corso dei flashmob organizzati lungo la penisola per unire il paese nella lotta al Coronavirus.

Lo stesso cantante ha condiviso sul suo profilo Twitter uno dei primi video, girati proprio nella sua amata Taranto.

Un omaggio al quale il cantautore ha risposto, esibendosi in un’emozionante versione de “La cura” di Franco Battiato, ospite al programma di Fabio Fazio Che tempo che fa.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram