Eurovision 2020: riunione del Reference Group in mattinata. Novità in vista?

Potrebbe esserci un vento di novità in relazione allo svolgimento dell’Eurovision Song Contest 2020, attualmente previsto a Rotterdam nelle date che vanno dal 12 al 16 maggio senza considerare i vari eventi di contorno che da tanti anni caratterizzano la manifestazione.

Quest’oggi alle 10, infatti, si terrà una riunione (non fisica, stanti le circostanze) del Reference Group dell’EBU, che in parole povere è l’organo di governo dell’Eurovision Song Contest, come ha rivelato la pagina ufficiale dedicata al concorso della Repubblica Ceca.

Appare abbastanza chiaro a tutti che saranno due i principali temi affrontati: uno è quello delle cartoline voltapagina, che servono a fare da introduzione per gli artisti, mentre l’altro è naturalmente quello delle date del concorso, ormai fortemente condizionate dalla pandemia di coronavirus COVID-19.

Per quel che riguarda le cartoline, l’ovvio problema è uno: con tutte le restrizioni sui viaggi che attualmente sono in essere per mezza Europa, è impossibile riuscire a girarle correttamente secondo i piani originali, che prevedevano viaggi nei Paesi Bassi. In più, alcuni Paesi, tra cui Israele e Lituania, avevano già dovuto annullare il loro viaggio per tale scopo.

La questione delle date, naturalmente, è molto più pressante. Voci di corridoio parlano di scenari aperti a ogni soluzione possibile, almeno per quanto riguarda il 2020: quello di un rinvio a settembre non è escluso, ma sembra andare per la maggiore uno spostamento al mese di giugno, con tutte le possibili conseguenze del caso.

In qualunque caso, una decisione dovrà essere presa prima del 6 aprile, giorno in cui è teoricamente previsto l’inizio dei lavori all’Ahoy Arena di Rotterdam. Sono anche da tenere in considerazione tutti gli altri pezzi del puzzle, a partire dall’ordine di esibizione delle semifinali per proseguire con l’organizzazione delle prove e tutto ciò che, a cascata, ne consegue.

