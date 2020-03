Eurovision 2020 cancellato: la reazione di Diodato, in gara per l’Italia

A poche ore dalla cancellazione ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2020, inizialmente in programma a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 12 al 16 maggio prossimi, arrivano le reazioni dei concorrenti.

Tante, e diverse. 41 i paesi che avrebbero preso parte all’evento quest’anno, tra i quali l’Italia, in gara con Diodato, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Il cantautore tarantino avrebbe portato sul palco dell’Arena Ahoy di Rotterdam la sua “Fai rumore“, brano che ha commosso il nostro paese e che proprio in questi giorni difficili sta assumendo un nuovo significato, diventando un simbolo dell’Italia affacciata ai balconi.

Le prime parole di Diodato dopo la cancellazione dell’Eurovision sono arrivate tramite il profilo Instagram dell’artista, in una delle storie pubblicate in giornata.

Diodato ha pubblicato anche un secondo messaggio, con il medesimo contenuto, ma in lingua inglese:

I am really sorry for the cancellation of the Eurovision. for the hard work carried out over the past weeks by Carosello Records and Rai1, for all the beautiful ideas that we were giving life to, but we are living a dramatic time of great struggle and I am convinced that the priority should be to protect the health of all citizens.

Only when we will overcome this dark moment we will be able to go back to experience an event of such engagement with the right lightness and joy.