Eurovision, il direttore di San Marino RTV Romeo polemico: “No all’annullamento”

I am very sorry. As you know, the @eurovision 2020 has been cancelled. A painful but inevitable choice for our health. But the music stays and, nowadays, it can give us the strength to go on. #Freaky is a song to celebrate life, freedom, love in all its forms. Today, more than ever, we need to feel close to each other, to dance and to smile. Nevertheless, do not stop doing that. 🌈 For this reason, in the next few days, I will share with you the choreography of #Freaky that I made together with @lucatommassinireal "cause life goes by too quickly now not be freakin up". 😎 Sono molto dispiaciuta. Come sapete @eurovision 2020 è stato cancellato.Una scelta dolorosa, sicuramente, ma forse inevitabile, per il bene di tutti. Ma la musica rimane e, in periodi come questi, ci può dare la forza di andare avanti. #Freaky è una canzone che celebra la vita, la libertà, l'amore in tutte le sue forme. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di sentirci vicini, di ballare e di sorridere. Nonostante tutto, non smettiamo di farlo. 🌈 Proprio per questo motivo, nei prossimi giorni condividerò con voi la coreografia di #Freaky che ho preparato insieme a @lucatommassinireal “cause life goes by too quickly now not be freakin up". 😎