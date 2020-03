Uno show alternativo che sostituisca la finale dell’Eurovision? L’ipotesi dalla tv tedesca

La cancellazione dell’Eurovision 2020 ha creato un vuoto nei palinsesti tv dei paesi in gara.

Ben tre spettacoli in prima serata, previsti per il 12, 14 e 16 maggio, verranno a mancare dall’offerta televisiva. L’EBU, però, potrebbe avere una soluzione.

A ipotizzarlo è Thomas Schreiber, coordinatore del settore intrattenimento dell’ARD, il principale gruppo radiotelevisivo pubblico tedesco.

Subito dopo l’annuncio dell’EBU, Schreiber ha emesso il primo comunicato della tv tedesca riguardo l’annullamento del contest:

La aspettavamo e temevamo, ma purtroppo è l’unica decisione giusta. Per quanto sia deludente per tutti i soggetti coinvolti, per tutti gli artisti e tutti gli spettatori in Europa e in Australia, lo stesso vale per l’Eurovision: la salute di tutti deve essere la priorità assoluta.