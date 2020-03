Eurovision Song Contest 2020, la compilation ufficiale uscirà nonostante l’annullamento

Una bella notizia per i fan dell‘Eurovision Song Contest, che quest’anno purtroppo saranno privati dello show, cancellato per via dell’emergenza Coronavirus.

Gli sviluppi nei prossimi mesi non sono prevedibili, il che rende di fatto impossibile impostare un evento che – va ricordato – vede anche le delegazioni giungere sul posto anche due settimane prima, per le prove e la messa a punto delle performance.

L’EBU ha annunciato infatti che il 17 aprile sarà messo in vendita il cd con tutte e 41 le canzoni in gara. Contestualmente è stato presentato anche l’artwork che lo accompagna. Come per tradizione si tratta di un doppio cd. Non è invece ancora stato reso noto se sarà pubblicato anche un dvd o un bluray.

Di seguito, ecco le tracce:

DISCO 1

Arilena Ara “Fall From The Sky” (Albania) Athena Manoukian “Chains On You” (Armenia) Montaigne “Don’t Break Me” (Australia) Vincent Bueno “Alive” (Austria) Efendi “Cleopatra” (Azerbagjan) Hooverphonic “Release Me” (Belgio) VICTORIA “Tears Getting Sober” (Bulgaria) VAL “Da Vidna” (Bielorussia) Gjon’s Tears “Répondez-moi” (Svizzera) Sandro “Running” (Cipro) Benny Cristo “Kemama” ((Repubblica Ceca) Ben Dolic “Violent Thing” (Germania) Ben & Tan “YES” (Danimarca) Blas Cantó “Universo” (Spagna) Uku Suviste “What Love Is” (Estonia) Aksel “Looking Back” (Finlandia) Tom Leeb “Mon Alliée (The Best In Me)” (Francia) James Newman “My Last Breath” (Regno Unito) Tornike Kipiani “Take Me As I Am” (Georgia) Stefania “SUPERG!RL” (Grecia) Damir Kedžo “Divlji Vjetre” (Croazia)

DISCO 2

Lesley Roy “Story Of My Life” (Irlanda) Daði og Gagnamagnið “Think About Things” (Islanda) Eden Alene “Feker Libi” (Israele) Diodato “Fai Rumore” (Italia) The Roop “On Fire” (Lituania) Samanta Tīna “Still Breathing” (Lettonia) Natalia Gordienko “Prison” (Moldavia) Vasil “YOU” (Macedonia del Nord) Destiny “All Of My Love” (Malta) Jeangu Macrooy “Grow” (Paesi Bassi) Ulrikke “Attention” (Norvegia) Alicja “Empires” (Polonia) Elisa “Medo de Sentir” (Portogallo) ROXEN “Alcohol You” (Romania) Little Big “UNO” (Russia) Senhit “Freaky!” (San Marino) Hurricane “Hasta La Vista” (Serbia) Ana Soklić “Voda” (Slovenia) The Mamas “Move” (Svezia) Go_A “Solovey” (Ucraina)

Nei giorni immediatamente precedenti l’uscita del cd fisico, sarà disponibile anche la compilation sulle piattaforme di streaming online.

