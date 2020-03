“Musica che Unisce”: lo show casalingo di Rai1 a favore della Protezione Civile

View this post on Instagram

LA MUSICA ITALIANA UNITA PER RACCOGLIERE FONDI PER LA PROTEZIONE CIVILE 31 MARZO 2020, dalle ore 20.35 su Rai1, RaiPlay, Radio 2 e in streaming su YouTube, Facebook e www.musicacheunisce.it Gli artisti, rigorosamente dalle loro abitazioni, regaleranno al pubblico inediti set live, tutti diversi e unici, che si susseguiranno andando a creare un lungo flusso di musica condivisa, per raccogliere fondi e ricordare come la connessione tra esseri umani, possibile attraverso la musica, sia fondamentale per superare insieme e responsabilmente questa emergenza ormai planetaria. #MusicaCheUnisce Questi gli artisti, in rigoroso ordine alfabetico, che generosamente ad ora hanno aderito: @amorosoof @andreabocelliofficial @brunorisas @calcutta_foto_di @cesarecremonini @diodatomusic @elisatoffoli @real_brown @ermalmetamusic @fedez @francesca_michielin @francescogabbani @gazzelle__ @morandi_official @gigidalessioreal @levanteofficial @ludovico_einaudi @mahmood @maneskinofficial @mengonimarcoofficial @negramaroofficial @paolaturci Riccardo Cocciante @tizianoferro @tommasoparadiso 🤝 SOSTENIAMO LA PROTEZIONE CIVILE IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 Dona ora sul sito www.musicacheunisce.it