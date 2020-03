Eurovision 2021: sono dieci gli artisti già confermati

In seguito alla cancellazione dell’Eurovision 2020, gli appassionati dell’evento si sono subito chiesti cosa ne sarebbe stato dei 41 artisti selezionati per la kermesse.

L’EBU è stata chiara. Le tv sono libere di scegliere nuovamente gli stessi rappresentanti che, causa Coronavirus, non hanno potuto esibirsi sul palco del contest. Tuttavia, a una condizione: i brani dovranno essere inediti.

Sin dalle prime ore dopo l’annullamento del festival, alcune nazioni hanno comunicato che la collaborazione con i propri artisti proseguirà anche nel 2021.

L’Eurovision del prossimo anno è ancora molto lontano, ma la line-up è già corposa, con dieci artisti confermati ufficialmente: l’azera Samira Efendi, i belgi Hooverphonic, la bulgara Victoria, il georgiano Tornike Kipiani, la greca Stefania Liberakakis, l’israeliana Eden Alene, l’olandese Jeangu Macrooy, lo spagnolo Blas Cantó, lo svizzero Gjon’s Tears e gli ucraini Go_A.

Estonia e Svezia hanno invece annunciato che per il 2021 torneranno con le proprie selezioni televisive, l’Eesti Laul e il Melodifestivalen.

L’estone Uku Suviste, che avrebbe rappresentato la nazione a Rotterdam, parteciperà nuovamente al concorso nazionale partendo direttamente dalle semifinali. Non è ancora noto se la stessa opportunità sarà offerta anche alle The Mamas, vincitrici del Mello 2020.

Croazia, Irlanda e Lituania hanno confermato la propria presenza all’Eurovision 2021. Sono attese nei prossimi giorni notizie riguardanti il futuro dei loro rappresentanti Damir Kedžo, Lesley Roy e i The Roop.

Rimangono in stand-by gli artisti che hanno pubblicamente espresso il desiderio di essere riconfermati: i bielorussi VAL, la slovena Ana Soklič, la maltese Destiny, la norvegese Ulrikke, la polacca Alicja e le serbe Hurricane.

Cosa ne sarà di Diodato? È ancora presto per saperlo. Il cantante tarantino non si è espresso al riguardo e i lavori per il Festival di Sanremo 2021 sono ancora un lontano miraggio, complice la difficile situazione che sta attraversando il paese.

