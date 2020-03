Eurovision 2020, il pre-party spagnolo si farà… su YouTube

In questi i giorni nei quali oltre tre miliardi di persone sono costrette a casa per via delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus decise dai vari Governi, c’è una bella notizia per gli appassionati eurovisivi.

PrePartyES, l’evento pre-eurovisivo che si sarebbe dovuto tenere in Spagna, nel quale era annunciata anche la presenza del nostro rappresentante Diodato, si trasforma in PrePartyES at Home!.

L’organizzazione ha deciso infatti di organizzare un grande concerto che sarà trasmesso sul canale Youtube di eurovision-spain.com sabato 11 aprile alle 22 italiane. Ciascun artista si esibirà da casa, ma l’obiettivo è ricalcare la stessa scaletta che era prevista a La Riviera di Madrid.

L’obiettivo è triplice: rendere omaggio agli artisti dell’edizione eurovisiva che è stata cancellata a causa della pandemia, accompagnare gli europei che in queste ore sono costretti a casa attraverso la musica e ricordare che questa è una emergenza sanitaria globale, senza frontiere e per questo c’è necessità di restare a casa.

Gli artisti, da casa loro, interpreteranno i brani eurovisivi. Non è ancora stato definito il cast degli artisti che accetteranno di prendere parte a questo evento, la speranza è di vedere protagonista anche il nostro Diodato.

