Eurovision 2021, la Finlandia conferma l’UMK. Nessuna garanzia per Aksel Kankaanranta

Sulla scia di Estonia, Svezia e Norvegia, anche la Finlandia conferma che non ci sarà alcuna selezione interna per l’Eurovision 2021.

Da Helsinki arriva l’annuncio che a partire dall’1 settembre sarà possibile inviare le proprie proposte per la prossima edizione dell’Uuden Musiikin Kilpailu, la selezione eurovisiva organizzata dalla tv finlandese YLE.

Nessuna garanzia purtroppo per il vincitore del 2020, Aksel Kanaanranta, che all’Eurovision di Rotterdam avrebbe cantato “Looking back”.

Il produttore dell’UMK, Anssi Autio, è stato chiaro:

La giuria selezionatrice sarà presieduta da Tapio Hakanen, music manager di YleX, una delle stazioni radio finlandesi di punta.

Nessun commento, al momento, è arrivato dal diretto interessato. I social di Aksel Kankaanranta non sono aggiornati dal 9 marzo.

Autio ha inoltre spiegato che dietro la scelta di proseguire con la messa in onda dell’UMK, c’è una chiara ragione:

La finale ha attratto il maggior numero di spettatori degli ultimi anni per l’UMK, con il record nelle fasce giovani, in particolare. Allo stesso modo, il pubblico con i suoi voti non rispondeva in maniera così attiva dal 2015. Inoltre, l’interesse e le critiche positive che la competizione di quest’anno ha ricevuto ci hanno fatto capire che fosse il caso di continuare con la competizione.

Abbiamo ricevuto pareri positivi anche dai concorrenti dopo la competizione, e ne siamo particolarmente contenti. Il prossimo anno si terrà la decima edizione dell’UMK, credo che diventerà uno spettacolo di musica contemporanea all’avanguardia.