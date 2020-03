Eurovision 2021, Norvegia: torna il Melodi Grand Prix. Ma Ulrikke non ci sarà

View this post on Instagram

Drømmen min er knust. Jeg hadde så SYKT lyst til å representere Norge i Eurovision. Jeg har full forståelse for at Eurovision 2020 er avlyst på grunn av coronaviruset, men jeg håpet i det lengste at NRK ville gjøre som mange andre land og støtte sin artist ved å sende artisten til Eurovision i 2021 med ny låt. Jeg er derfor naturlig nok veldig skuffet over NRK sin beslutning i dag om å kjøre en ordinær MGP-sesong neste år. Det knuser hjertet mitt ovenfor fansen som har vært helt fantastiske støttespillere og en utvidet familie de siste månedene, at vi ikke får muligheten til å oppleve ESC sammen. Jeg vil at dere skal vite at Christoffer og jeg har kjempet til siste minutt for å prøve å gjøre dette mulig. Dette var drømmen vår ❤️ NRK har tilbudt meg å være finalist i MGP 2021 nå som det blir et vanlig MGP-år. Per nå har jeg takket nei, men man skal aldri si aldri. Jeg ønsker ikke en finaleplass på bakgrunn av at jeg ikke fikk dratt til Eurovision i år, men fordi jeg evt. hadde hatt en like god låt som «Attention» på bordet akkurat nå. Nå ønsker jeg i utgangspunktet å fokusere på andre spennende prosjekter fremover. Masse kjærlighet til dere alle ❤️ Foto: @c_ingebrigtsen