Eurovision 2021: Vincent Bueno e Roxen confermati, in Lituania torna la selezione tv

Altri artisti si aggiungono alla line-up dell’Eurovision Song Contest 2021.

Ai dieci nomi già confermati, si uniscono Vincent Bueno, che canterà per l’Austria, e Roxen, scelta nuovamente dalla Romania.

Notizie non entusiasmanti per i fan dei The Roop, invece. La band, fra le favorite alla vittoria dell’Eurovision 2020 con “On fire”, non sarà scelta internamente dalla Lituania.

Il paese baltico andrà avanti con il suo processo di selezione televisivo, dando comunque al gruppo la possibilità di partecipare con un posto di diritto in finale.

A confermare la partecipazione di Vincent Bueno la direttrice della rete austriaca ORF, Kathrin Zechner:

Crediamo nel nostro artista. Negli ultimi mesi ha soddisfatto pienamente le nostre aspettative in merito all’impegno e alla creatività. Siamo convinti che Vincent rappresenterà alla perfezione l’Austria con un nuovo brano all’Eurovision 2021.

Lo stesso cantante ha accolto con logica euforia la notizia:

Ringrazio l’ORF per la fiducia. Quando ho saputo della cancellazione dell’Eurovision, ho cercato di pensare in positivo, rimanendo con la mia famiglia. Allo stesso tempo mi sentivo incompleto. Sono felice di avere la possibilità di completare questa missione rimasta a metà, il mio obiettivo è quello di alzare ancora il livello e usare il tempo a disposizione per proporre un pezzo anche migliore di “Alive”.

Di oggi la conferma ufficiale di Roxen da parte della rete romena TVR, tramite le parole della capodelegazione Liana Stanciu:

Siamo lieti di rispettare la fiducia già accordata a Roxen. Oggi viviamo un’altra forma di normalità, per cui l’Eurovisione riemergerà nei nostri cuori con un’altra forza alla prossima edizione. Sono sicura che Roxen possa impressionare l’Europa con il suo atteggiamento, la sua voce e la sua presenza, anche se non avrà possibilità di farlo con “Alcohol you”. Troveremo un’altra canzone da amare.

Queste le parole di Roxen:

Ho ricevuto questa notizia con gioia ed emozione, voglio ringraziare tutti per la fiducia. So già quanta dedizione e lavoro comporta questo progetto, sono pronta a riprendere i miei progetti per rappresentare la Romania all’Eurovision 2021. Mi dispiace che il regolamento non mi permetta di cantare “Alcohol you”, una canzone che amo molto, ma la canterò ogni volta che ne avrò l’occasione. Non vedo l’ora di tornare al lavoro e produrre la miglior canzone per l’Eurovision”.

Di opinione diversa il broadcaster lituano LRT, che ha annunciato il ritorno della selezione nazionale in più puntate Pabandom iš naujo.

Il direttore della rete Gytis Oganauskas ha così spiegato la decisione:

L’Eurovision è prima di tutto un concorso di canzoni, che sta guadagnando popolarità in Lituania di anno in anno, stimolando la creazione di nuovi brani, attirando di conseguenza produttori e interpreti. Cercavamo quindi una soluzione per non privare gli artisti di questa opportunità, e allo stesso tempo per non danneggiare i The Roop. Abbiamo preso una decisione fuori dagli standard. Organizzeremo una nuova selezione nazionale, dando la possibilità ai The Roop di accedere automaticamente alla finale.

Ai The Roop sarà elargito il premio in denaro ottenuto vincendo la selezione lituana, che ammonta a 20.3000 €.

La band non ha ancora deciso se accettare o meno la proposta della LRT. Tramite i suoi social, il leader Vaidotas Valiukevičius ha dichiarato:

Sappiamo che è stata trovata una variante che si adatti sia alla LRT che alle nostre esigenze. Non sappiamo però se faremo parte della trasmissione. È passato solo un mese e mezzo dalla nostra vittoria nella selezione con “On fire”. Tutto sta accadendo velocemente. Troppo velocemente. Dobbiamo pensare e prenderemo la decisione nel prossimo futuro.

Questi quindi gli artisti già confermati per l’Eurovision 2021:

Austria – Vincent Bueno

Azerbaijan – Samira Efendi ,

, Belgio – Hooverphonic

Bulgaria – Victoria

Georgia – Tornike Kipiani

Grecia – Stefania Liberakakis

Israele – Eden Alene

Paesi Bassi – J eangu Macrooy

Romania – Roxen

Spagna – Blas Cantó

Svizzera – Gjon’s Tears

Ucraina – Go_A

A questi paesi si aggiungono l’Estonia, la Finlandia, la Lituania, la Norvegia e la Svezia che saranno all’Eurovision 2021, ma selezioneranno il proprio artista tramite una nuova selezione nazionale. Infine Croazia e Irlanda hanno già confermato la propria presenza, senza però annunciare ulteriori dettagli.

