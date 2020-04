Musica che Unisce: oltre 7,6 milioni di euro raccolti per la Protezione Civile

Grande successo per Musica che Unisce, il concerto benefico trasmesso dai Rai1, RaiPlay, Radio 2 e in streaming online martedì 31 marzo.

Lo show casalingo, nato per promuovere una raccolta fondi destinata alla Protezione Civile, ha visto la partecipazione di ventisette cantanti e diverse personalità dello spettacolo e dello sport.

L’iniziativa ha centrato pienamente il suo obiettivo con oltre 7,6 milioni di euro raccolti. Numeri importanti, che aiuteranno nella lotta contro la pandemia di Coronavirus, che ha cambiato le abitudini sociali del nostro paese.

La serata #MusicaCheUnisce ha raccolto oltre 7,6 milioni di euro in sostegno della Protezione Civile.

Sono stati più di 73 mila i cittadini che hanno scelto di donare.

Buono anche il risultato auditel per la serata, vista da 3.596.000 spettatori pari al 14.1% di share.

A prendere parte a Musica che Unisce sono stati Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Il Volo, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Måneskin, Marco Masini, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso.

Di seguito l’intero show, ideato e realizzato da LaTarma Management in collaborazione con Comunicarlo, riproposto su YouTube dai RaiPlay:

Il progetto Musica che Unisce non si ferma. Riportiamo le coordinate bancarie per effettuare la propria donazione per il Dipartimento della Protezione Civile tramite bonifico:

Banca Intesa Sanpaolo Spa

Filiale di Via del Corso, 226 – Roma

IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387

CAUSALE: MUSICA CHE UNISCE

BIC (Bank Identifier Code – per bonifici internazionali): BCITITMM

È possibile inoltre donare con un click sulla piattaforma For Funding in pochi semplici step: indica quale somma vuoi donare, scegli il metodo di pagamento che preferisci.

www.musicacheunisce.it