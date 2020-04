Europe shine a light, l’EBU svela la “common song” e spiega il no alle canzoni dell’ESC 2020

Giornata di notizie e risposte da parte dell’EBU, impegnata in queste settimane nell’allestimento di “Europe shine a light“, lo show che sarà trasmesso in tutta Europa il 16 maggio prossimo, alle ore 21, in alternativa alla finale dell’Eurovision Song Contest 2020, cancellato a causa della pandemia da Coronavirus come molti altri eventi in giro per il mondo.

Come in un certo senso era prevedibile visto il titolo dello show, è stato annunciato che sarà “Love shine a light” la canzone che tutti e 41 i partecipanti all’edizione cancellata sono stati invitati ad eseguire insieme, in una versione rigorosamente domestica. Come è noto, si tratta della canzone che segna quella che ad oggi è l’ultima vittoria britannica, eseguita nel 1997 da Katrina & The Waves.

Va detto che se ci sono già diverse emittenti che hanno aderito alla proposta EBU non sussiste alcun obbligo, nè per la tv di trasmettere l’evento nè per il rappresentante designato di parteciparvi e ad oggi non sappiamo se la RAI deciderà di trasmettere lo spettacolo – ed eventualmente su quale rete – nè se ci sarà anche Diodato. Lo stesso dicasi per ora anche per San Marino RTV e Senhit.

Nel frattempo, l’EBU ha diramato un comunicato ufficiale per rispondere alle proteste di alcuni autori e produttori dei brani designati per l’edizione cancellata, i quali chiedevano la possibilità di schierare le stesse canzoni anche nel 2021. La risposta è negativa. Si legge nella dichiarazione ufficiale: