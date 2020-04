Sondaggio: la RAI dovrebbe trasmettere “Europe Shine a Light”? Su quale canale?

Il 16 maggio, al posto della programmata finale dell’Eurovision Song Contest 2020 cancellato a causa del propagarsi dell’emergenza Coronavirus, l’EBU trasmetterà uno speciale intitolato Europe Shine a Light.

Lo show, in onda da Hilversum, nei Paesi Bassi, con la conduzione di Chantal Janzen, Jan Smit ed Edsilia Rombley, si pone l’obiettivo di celebrare le 41 canzoni scelte per l’Eurovision di quest’anno, che purtroppo non potremo ascoltare dal palco di Rotterdam.

In aggiunta, ci sarà occasione per rivedere alcuni volti amati delle passate edizioni eurovisive, e riascoltare brani famosi della rassegna. Gli artisti dell’Eurovision 2020 canteranno assieme, dai rispettivi paesi, “Love shine a light” dei Katrina and The Waves, brano vincitore dell’Eurovision 1997.

Ci sarà inoltre modo per i fan di prendere parte all’evento, in un grande coro virtuale che intonerà il brano vincitore del 1980 “What’s another year” di Johnny Logan. Sul sito ufficiale della rassegna i dettagli per inviare il proprio contributo.

Al momento sono quindici i paesi che hanno confermato la messa in onda di Europe Shine a Light sui propri canali: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina.

A questi si aggiungono Serbia e San Marino che hanno mostrato interesse, ma non hanno ancora annunciato ufficialmente la trasmissione.

E l’Italia? È Claudio Fasulo, vice direttore di Rai1, intrattenimento ed eventi, a dichiarare a TV Sorrisi e Canzoni che l’azienda è in fase di valutazione:

La Rai sta valutando se e come partecipare alla versione dell’Eurovision adattata alle esigenze del momento.

Sondaggio

Nell’attesa, ecco un sondaggio per dare immediatamente voce a voi lettori di Eurofestival.News: la RAI dovrebbe trasmettere “Eurovision: Europe Shine a Light”? Se sì, su quale canale?

Abbiamo preso in considerazione i canali che negli ultimi anni hanno trasmesso le semifinali e la finale dell‘Eurovision Song Contest in Italia: Rai 1 e Rai 4. A questi abbiamo aggiunto la piattaforma multimediale RaiPlay, che ospita contenuti esclusivi on demand.

Come partecipare. Potete votare compilando il form qui di seguito oppure nei sondaggi pubblicati oggi su Twitter e Telegram.



Sondaggio Telegram

Sondaggio Twitter

Sondaggio #Eurovision 2020 (prima parte): la RAI dovrebbe trasmettere l’evento alternativo “Europe Shine a Light”? — Eurofestival News (@escitalia) April 8, 2020

Sondaggio #Eurovision 2020 (seconda parte): nel caso si decida di trasmettere anche in Italia “Europe Shine a Light”, quale canale ritieni più idoneo? — Eurofestival News (@escitalia) April 8, 2020

E’ possibile esprimere la propria preferenza fino a domenica pomeriggio, successivamente pubblicheremo i risultati di tutte le piattaforme.