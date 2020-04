Eurovision: Diodato partecipa al concerto online “PrePartyES at Home”

Diodato sarà tra i protagonisti della versione casalinga del pre-party eurovisivo spagnolo che avrebbe dovuto tenersi sabato 11 aprile, a Madrid, ma che è stato trasformato, viste le limitazioni del periodo, in un evento online: PreParty ES at Home.

Sebbene in questa versione, per forza di cose, alternativa, Diodato è il primo italiano ad aver accettato l’invito a partecipare all’evento madrileno, organizzato da qualche anno da eurovision-spain.com, il più popolare sito internet dedicato all’Eurovision Song Contest in Spagna.

Proprio sul loro canale sarà possibile assistere al concerto online, a partire dalle 22 di sabato.

Questo l’elenco completo degli artisti che parteciperanno:

Ana Soklič (Slovenia)

(Slovenia) Ben Dolic (Germania)

(Germania) Benny Cristo (Repubblica Ceca)

(Repubblica Ceca) Damir Kedžo (Croazia)

(Croazia) Diodato (Italia)

(Italia) Gjon’s Tears (Svizzera)

(Svizzera) Go_A (Ucraina)

(Ucraina) Hurricane (Serbia)

(Serbia) James Newman (Regno Unito)

(Regno Unito) Lesley Roy (Irlanda)

(Irlanda) Montaigne (Australia)

(Australia) Natalia Gordienko (Moldavia)

(Moldavia) Roxen (Romania)

(Romania) Samanta Tina (Lettonia)

(Lettonia) Senhit (San Marino)

(San Marino) The Mamas (Svezia)

(Svezia) The Roop (Lituania)

(Lituania) Val (Bielorussia)

(Bielorussia) Vasil (Macedonia del Nord)

(Macedonia del Nord) Victoria (Bulgaria)

Presenteranno Barei (Spagna 2016), Krista Siegfrids (Finlandia 2013), Victor Escudero di eurovision.tv e Blas Cantó, che avrebbe dovuto rappresentare quest’anno il Paese iberico con “Universo”.

Quattro gli ospiti speciali: Soraya Arnelas (Spagna 2009), Lucia Perez (Spagna 2011), Zlata Ognevich (Ucraina 2013) e Melani Garcia (Spagna 2019 allo Junior Eurovision).

La partecipazione di Diodato riveste un ruolo particolarmente importante per due motivi: il primo è che si tratta di un filo comune con l’Eurovision che viene mantenuto, il secondo è che lascia pensare, come del resto lui stesso aveva fatto intuire, che avremmo probabilmente potuto vederlo al London Eurovision Party e a Eurovision in Concert (Amsterdam), i due storici eventi che fanno da prologo al concorso.

L’Eurovision Song Contest 2020 è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus. Al suo posto, il 16 maggio, verrà trasmessa – anche dalla RAI – la serata-evento “Europe Shine a Light” nella quale ci sarà modo di celebrare, i brani selezionati che purtroppo quest’anno non avranno la possibilità di calcare il palco eurovisivo.