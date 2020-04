Eurovision, Europe Shine a Light: il 16 maggio alle 20.35 su Rai1, Radio2 e RaiPlay

Dopo la conferma della trasmissione da parte della RAI dello speciale “Europe Shine a Light“, arriva anche l’annuncio dei canali sui quali verrà trasmesso lo show e da chi sarà commentato.

Il programma, organizzato dall’EBU in sostituzione della finale dell’Eurovision Song Contest 2020, andrà in onda il 16 maggio, a partire dalle 20.35, su Rai1, Radio2 e RaiPlay.

Flavio Insinna e Federico Russo, volti ormai familiari al pubblico eurovisivo italiano, saranno al timone dell’evento non competitivo. I due commenteranno la serata, alla quale prenderanno parte – da remoto – gli artisti che avrebbero dovuto gareggiare all’Eurovision quest’anno.

Ma c’è di più. Anche i radioascoltatori di Radio2 potranno godersi la serata, con il commento di Gino Castaldo ed Ema Stokholma, quest’ultima al commento già nel 2018 e 2019.

A rappresentare l’Italia a “Europe Shine a Light” sarà Diodato, il vincitore di Sanremo, che canterà la sua “Fai rumore”, il brano che avrebbe dovuto presentare sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam, e che ha ispirato la nascita di questo speciale, come rivelato da Cornald Maas, consulente creativo dell’Eurovision 2020.

Ho visto gli italiani cantare “Fai rumore”, qualcosa è scattato dentro di me. Ero a casa, stavo lavorando a un mio documentario. Mi sentivo già nervoso pensando alla possibilità che l’ESC venisse cancellato. Vedere questi video mi ha commosso perché dimostrano la forza dei social. A quel punto mi sono messo a pensare. Ho pensato a quanto sarebbe stato bello. L’Eurovision è stato fondato nel 1956 con l’idea di unire l’Europa post-bellica attraverso la musica. In questi tempi segnati dal Coronavirus, ogni paese è impegnato con le sue politiche, la sua battaglia, le sue preoccupazioni e le sue vittime. Ma attraverso l’Eurovision, che tu sia in Bulgaria, Croazia o nei Paesi Bassi, è possibile creare qualcosa attraverso la musica, e può essere una grande alternativa.

Diodato si cimenterà anche in “Love shine a light” dei Katrina & The Waves, campione dell’Eurovision 1997, scelta come “canzone comune” che gli artisti dell’Eurovision 2020 proporranno assieme, in un collage virtuale, ognuno dal proprio paese.

Anche i fan potranno prendere parte al programma, attraverso la creazione di un grande coro virtuale che intonerà il brano vincitore del 1980 “What’s another year” di Johnny Logan. Sul sito ufficiale della rassegna i dettagli per inviare il proprio contributo.

Non solo gli artisti dell’Eurovision 2020. A “Europe Shine a Light” parteciperanno anche figure storiche della storia del concorso. Inoltre, ci saranno momenti dedicati all’emergenza sanitaria, raccontati da diversi punti di vista.

Risultati sondaggio

In questi giorni vi abbiamo chiesto su quale canale Rai avreste voluto vedere in onda lo speciale Eurovision: Europe Shine a Light e su questo fronte le idee sembrano molto chiare.

Nel sondaggio pubblicato su queste pagine, l’80% dei nostri lettori ha dato come preferenza Rai1, così come successo anche sulle altre piattaforme: 73% di preferenze per Rai1 sul nostro canale Telegram e oltre il 65% su Twitter.

Il resto, come scritto proprio in questo articolo, è ormai ufficiale: appuntamento su Rai1 il prossimo 16 maggio a partire dalle 20:35.