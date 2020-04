I Jalisse a Eurovision Home Concerts: canteranno “Fiumi di parole” e “Gente di mare”

Anche l’Italia si aggiunge a Eurovision Home Concerts, il format che da un paio di settimane vede avvicendarsi gli artisti eurovisivi, alle prese con il proprio brano e una cover, cantati da casa.

Nella prossima puntata, in onda sul canale YouTube della rassegna venerdì 17 aprile a partire dalle 17.00, ci saranno anche i Jalisse, quarti classificati all’Eurovision 1997 di Dublino con l’immortale “Fiumi di parole”.

Il duo, formato dai coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, presenterà il brano con cui vinse a Sanremo nel 1997 e una cover di un altro successo eurovisivo italiano.

Queste le loro proposte, passate al vaglio degli utenti di Twitter: “Era” di Wess & Dori Ghezzi (terzo posto nel 1975), “I treni di Tozeur” di Franco Battiato e Alice (quinto posto nel 1984), “Gente di mare” di Umberto Tozzi e Raf (terzo posto nel 1987) e “Rapsodia” di Mia Martini (quarto posto nel 1992).

A vincere “Gente di mare”. I Jalisse presenteranno quindi la loro versione di questo grande classico.

Which other Italian #Eurovision classic would you like them to sing?🎤🇮🇹

This vote closes at 20.00 CEST🗳️#EurovisionHomeConcerts

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 11, 2020