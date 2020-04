Diodato canta “Fai rumore” e “Che vita meravigliosa” al PrePartyES at Home

Si è tenuto ieri sera, sabato 11 aprile, il PrePartyES at Home, la versione virtuale dell’abituale party eurovisivo spagnolo organizzato a Madrid.

A causa della pandemia che sta colpendo il continente europeo, e non solo, tutti gli eventi musicali che ogni anno precedono l’Eurovision Song Contest, sono saltati.

Il sito spagnolo eurovision-spain, tuttavia, ha ben pensato di cogliere l’occasione per dare vita a un concerto online, dando la possibilità a molti cantanti dell’Eurovision 2020, e qualche ospite delle scorse edizioni, di presentare i propri brani da casa.

Anche il nostro Diodato ha preso parte al PrePartyES at Home, chiudendo la serata virtuale con due brani. Il cantautore tarantino è partito presentando “Fai rumore”, in versione acustica, mettendo ancora una volta in mostra il suo grande talento vocale.

Dopo la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Diodato ha interpretato anche “Che vita meravigliosa”, il singolo che dà il titolo al suo ultimo album. Il brano, che ha ottenuto un buon riscontro radiofonico, è incluso nella colonna sonora del film “La dea fortuna” di Ferzan Özpetek.

Lunga la carrellata di artisti eurovisivi. A spiccare senza dubbio gli ucraini Go_A, che hanno fatto scatenare i seimila spettatori in diretta con “Zhalmenina“, un brano folk rock in completa antitesi con la proposta eurovisiva “Solovey“.

Viste le ristrettezze del periodo, c’è chi ha dovuto far di necessità virtù. L’australiana Montaigne, ad esempio, ha trasformato un macinapepe nel suo microfono, mentre la lettone Samanta Tina ha offerto un vero e proprio concerto in soggiorno, con tanto di coreografie, abito e oggetti di scena.

C’è stato anche un omaggio all’Italia. La moldava Natalia Gordienko, dopo aver cantato la sua “Prison”, si è esibita in un medley al piano – accompagnandosi con strumenti giocattolo – includendo “Nel blu dipinto di blu”.

Durante la serata anche un piccolo intervento di Senhit, in rappresentanza di San Marino, che ha invitato gli spettatori a prendere parte alla #FreakyDance challenge su Instagram e TikTok, mostrando parte della coreografia con Luca Tommassini.

Vi siete persi il PrePartyES at Home? No hay problema, potete rivederlo su YouTube. Buona visione!