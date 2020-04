Bonolis: “A Sanremo serve una location più contemporanea, vicina all’Eurovision”

Paolo Bonolis, popolare volto della televisione italiana, è tornato nuovamente a parlare di Eurovision Song Contest.

Lo aveva fatto lo scorso maggio, commentando per Fanpage.it il Festival di Sanremo 2019, spiegando come a suo dire avesse bisogno di una location diversa rispetto al Teatro Ariston, per poter raccontare la musica in maniera ‘contemporanea’ usando proprio la rassegna europea come metro di paragone.

“Contemporaneizzare” il Festival. Bonolis lo sottolinea ancora una volta, stavolta al programma Viva l’Italia di RTL 102.5, spiegando come dopo due edizioni da direttore artistico, nel 2005 e 2009, rifarebbe il Festival soltanto a determinate condizioni e in una sede diversa:

Sanremo l’ho detto tante volte, me lo hanno chiesto anche, ci si è anche ragionato sopra. Se devo fare una cosa la voglio fare come potrebbe essere realizzata secondo le mie intenzioni e credo che Sanremo abbia la necessità di una nuova sede per potersi contemporaneizzare al meglio. Credo che il Teatro Ariston, storica e meravigliosa sede, abbia esaurito le sue possibilità dal punto di vista tecnologico. Servirebbe uno spazio più ampio per renderlo più vicino all’Eurovision Song Contest, a una cosa del genere, una produzione più importante

Insomma, ancora una volta, il conduttore tira in ballo la manifestazione come esempio di show televisivo contemporaneo, lanciando una sfida che non sarà facile far raccogliere a Sanremo, legato ad una classica ritualità anche nella sede.

Nel video qui sotto la domanda e la risposta (dal minuto 4:33 circa).