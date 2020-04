Eurovision, Europe Shine a Light: 46 canali trasmetteranno lo show

Grande risposta dell’Europa a Europe Shine a Light, lo speciale show non competitivo che il 16 maggio sostituirà la finale dell’Eurovision Song Contest.

Ben quarantasei canali televisivi hanno confermato la trasmissione della serata, come annunciato dal sito ufficiale dell’Eurovision.

Tra questi anche la Rai. Come già noto, saranno Flavio Insinna e Federico Russo a commentare Europe Shine a Light sabato 16 maggio a partire dalle 20.35 su Rai 1 e RaiPlay.

Lo spettacolo andrà in onda anche sul canale YouTube dell’Eurovision e su Radio 2, con il commento di Gino Castaldo ed Ema Stokholma.

Eurovision: Europe Shine a Light sarà presentato dal trio di conduttori olandesi scelti per l’edizione 2020 della kermesse: Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit.

Nel corso della serata, che durerà circa due ore, ascolteremo le 41 canzoni dell’Eurovision 2020, in un estratto presentato dagli stessi artisti, ognuno dal proprio paese. Tra di loro anche Diodato con la sua “Fai rumore”.

Tutti i cantanti si uniranno poi in una performance virtuale di gruppo di “Love shine a light” dei Katrina & The Waves. Anche i fan faranno parte dello spettacolo, come parte di un grande coro, anch’esso virtuale, che intonerà “What’s another year” di Johnny Logan.

Di seguito, tutti i paesi e i canali sui quali sarà possibile guardare lo show:

Albania – RTVSH

Armenia – AMPTV

Australia – SBS

Austria – ORF

Azerbaijan – Ictimai TV

Bielorussia – BTRC

Belgio – VRT

Bulgaria – BNT

Croazia – HRT

Cipro – CyBC

Danimarca – DR

Estonia – ERR

Finlandia – YLE

Francia – FT

Georgia – GPB

Germania – ARD/NDR

Grecia – ERT

Irlanda – RTE

Islanda – RUV

Israele – IPBC/Kan

Italia – RAI

Lettonia – LTV

Lituania – LRT

Macedonia del Nord – MKRTV

Malta – PBS

Moldavia – TRM

Norvegia – NRK

Paesi Bassi – AVROTROS

Polonia – TVP

Portugal – RTP

Regno Unito – BBC

Repubblica Ceca – 1 CT

Romania – TVR

Russia – C1R

San Marino – RTV

Serbia – RTS

Slovenia – RTVSLO

Spagna – TVE

Svezia – SVT

Svizzera – SRG / SSR

Ucraina – UA:PBC

Oltre ai paesi che avrebbero partecipato all’Eurovision 2020, lo show andrà in onda anche in: