Eurovision Home Concerts, Ep. 3: Jalisse, Sergey Lazarev, Helena Paparizou e molti altri

Prosegue Eurovision Home Concerts, il fomat ideato per tutti i fan del contest in isolamento.

Si tratta di una serie di esibizioni “casalinghe” che coinvolgono, ogni venerdì, artisti che hanno partecipato alla manifestazione in vari anni, ma anche alcuni tra i prescelti per l’edizione 2020, purtroppo cancellata.

Ogni artista, in particolare, è chiamato a eseguire la propria canzone eurovisiva e una cover, scelta fra alcune opzioni proposte dagli stessi cantanti al pubblico votante sugli account Twitter e Instagram dell’Eurovision Song Contest.

Tantissimi ospiti nel terzo episodio di Eurovision Home Concerts, tra protagonisti del 2020 e vecchie conoscenze, che hanno fatto delle apparizioni a sorpresa.

I Jalisse ci hanno fatto riascoltare “Fiumi di parole”, uno dei brani iconici dell’Italia all’Eurovision. Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno aperto le porte di casa agli spettatori, creando un piccolo set acustico, con tanto di bandiera sventolante italiana nello schermo alle loro spalle. Di necessità virtù!

Sergey Lazarev, due volte terzo con la Russia all’Eurovision nel 2016 e 2019, ed Helena Paparizou, vincitrice per la Grecia nel 2005, hanno duettato virtualmente sulle note di “You are the only one”, accompagnati da Dimitris Kontopoulos, fra gli autori più floridi di brani eurovisivi.

Alexander Rybak, che ha portato al trionfo la Norvegia nel 2009, ha invece suonato il violino per l’estone Uku Suviste, che ha cantato la sua “What love is”, tra le canzoni che ascolteremo il 16 maggio durante “Europe Shine a Light”.

Voce e chitarra per Victor Crone, lo svedese che ha riproposto la sua “Storm”, con la quale ha rappresentato l’Estonia nel 2019. Della stessa edizione i Lake Malawi, con il frontman Albert Cerny, che ha ricantato “Friend of a friend” indossando di nuovo il maglione giallo con cui si era presentato sul palco di Tel Aviv rappresentando la Repubblica Ceca.

Atmosfera soffusa per le delicate versioni acustiche di “Attention” della norvegese Ulrikke e “Grow” dell’olandese Jeangu Macrooy, mentre le serbe Hurricane hanno cantato a cappella “Hasta la vista”. L’irlandese Lesley Roy, invece, si è esibita in “Story of my life” utilizzando una loop station.

Nella seconda parte dell’episodio, gli stessi artisti hanno poi proposto una cover.

I Lake Malawi si sono divertiti con “Say Na Na Na”, il brano di San Marino del 2019 cantato da Serhat, mentre le Hurricane hanno azzardato una riproposizione, sempre a cappella, di “Qélé qélé” dell’armena Sirusho. Un esperimento riuscito a metà, complice l’impossibilità per le tre ragazze di ritrovarsi nello stesso posto.

Uku Suviste ha stravolto l’arrangiamento di “Euphoria” di Loreen, Lesley Roy si è cimentata con “Too late for love” di John Lundvik, mentre Victor Crone ha cantato “Goodbye to yesterday” di Elina Born e Stig Rästa, strimpellando la chitarra.

Sempre con grande delicatezza, e un accompagnamento acustico minimal, Ulrikke e Jeangu Macrooy si sono esibiti rispettivamente con “Heroes” di Måns Zelmerlöw e “Tears getting sober” di Victoria.

A chiudere l’episodio i nostri Jalisse, con un remake di “Gente di mare” di Umberto Tozzi e Raf, terzi classificati all’Eurovision 1987.

Qui di seguito il terzo episodio di Eurovision Home Concerts, buona visione!

Gli account dell’Eurovision hanno già svelato parte dei prossimi ospiti di Eurovision Home Concerts: la bulgara Victoria, le svedesi The Mamas, la greca Stefania, Paenda dall’Austria, i KEEINO dalla Norvegia ed Eugent Bushpepa dall’Albania.