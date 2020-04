Amadeus bis: il conduttore torna al Festival di Sanremo 2021?

La notizia sta facendo il giro del web. Amadeus, ospite a Domenica In, ha lasciato intendere che sarà di nuovo al timone del Festival di Sanremo nel 2021.

Una volta in un’intervista ho detto che al primo Festival di Sanremo non si dice mai di no mentre al secondo si dice “Ci penso”. Quello del 2021 però non sarà il mio secondo Sanremo ma il primo Festival dopo il Coronavirus.

Con un gioco di parole, quindi, il conduttore fa trapelare la conferma. Ampiamente attesa, visti i risultati soddisfacenti ottenuti dall’edizione 2020. Con una media del 54,78%, è risultata infatti la più vista in termini di share dal 1999.

In collegamento con Mara Venier, anche Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, che ha a sua volta lanciato qualche indizio tra le righe:

In questi giorni lo vedo impegnato in riunioni, chiamate, ma non so di cosa si tratta…

Già qualche giorno fa il direttore artistico dell’ultimo Sanremo aveva aperto le porte a un Amadeus bis. In diretta Instagram con Fiorello e Jovanotti, si era infatti detto disponibile a tornare in Riviera, a patto che ci fossero anche loro ad accompagnarlo.

Presto però per decidere quando si terrà il Festival nel 2021. A causa della pandemia di Covid-19, tutti gli eventi live sono saltati ed è difficile capire quando si potrà tornare alla normalità.

Walter Vacchino, il patron del teatro Ariston, ne ha parlato al sito ligure Sanremonews: