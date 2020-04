Rotterdam dice sì all’Eurovision Song Contest 2021, approvato il rifinanziamento

Rotterdam si prepara ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2021. Il consiglio comunale della città olandese, a maggioranza, ha infatti dato parere favorevole allo stanziamento ulteriore di 6,7 milioni di euro in aggiunta ai 15 già stanziati per far fronte alle nuove spese che sopraggiungeranno dopo la cancellazione dell’edizione 2020 a causa della pandemia da Coronavirus.

A dare parere contrario erano stati i socialisti, per i quali la somma avrebbe dovuto essere destinata alla povertà in città. Alla fine ha prevalso l’orientamento a favore del rifinanziamento, anche perché proprio in relazione alla crisi economica che attraverserà i Paesi Bassi come il resto d’Europa, le imprese olandesi ed in particolare della città sperano proprio di ottenere nuovo slancio dalla presenza della manifestazione in città.

Il parere favorevole del comune di Rotterdam , arrivato come richiesto dall’EBU prima della fine di questo mese, spiana quindi la strada all’ufficializzazione della conferma della città come sede dell’edizione 2021, che si terrà nuovamente alla Ahoy Arena, in questo momento utilizzata come Covid Hospital.

Said Kasmi, uomo di spicco dei D66, i socio-liberali olandesi ed assessore all’educazione, alla cultura ed al turismo, sottolinea:

La cosa più importante per noi è che possiamo organizzare una grande festa che sia fatta da tutti e per tutti. Abbiamo lavorato molto duramente per questo e nel rispetto di quello che si è fatto siamo lieti di poter ospitare la sessantacinquesima edizione del concorso nella nostra città.

Fra le richieste, quella del partito di centrodestra Leefbar Rotterdam, che in una mozione ha proposto di destinare biglietti gratis agli operatori sanitari della città: il consiglio comunale ha dato parere favorevole anche a questo.

L’altra forza liberale, i VVD (Partito Popolare per la libertà e la democrazia), di area centrodestra, per bocca della consigliera Dieke van Groningen ha parlato al quotidiano olandese AD.nl:

Ricordiamoci che l’Eurovision Song Contest si svolgerà fra più di un anno. Spero che per allora avremo un vaccino. Non ho la sfera di cristallo ma sento che possiamo sbarazzarci del virus e non offriamo speranze alla gente se disegniamo scenari di paura.

La palla ora passa all’EBU che dovrà ufficializzare la sede – ma questa è ormai una formalità – e la data, ben sapendo di dover fare i conti con una situazione che ancora non offre certezze sulla data di risoluzione. Ma poichè sarà necessario ‘bloccare’ l’arena, che deve essere libera da tutto un mese prima della rassegna, dovrà prendere lo stesso questa decisione.