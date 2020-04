Eurovision Home Concerts, Ep. 4: KEiiNO, Victoria, Eugent Bushpepa e molti altri

Prosegue Eurovision Home Concerts, il fomat ideato per tutti i fan del contest in isolamento.

Si tratta di una serie di esibizioni “casalinghe” che coinvolgono, ogni venerdì, artisti che hanno partecipato alla manifestazione in vari anni, ma anche alcuni tra i prescelti per l’edizione 2020, purtroppo cancellata.

Ogni artista, in particolare, è chiamato a eseguire la propria canzone eurovisiva e una cover, scelta fra alcune opzioni proposte dagli stessi cantanti al pubblico votante sugli account Twitter e Instagram dell’Eurovision Song Contest.

Otti gli ospiti di questa settimana di Eurovision Home Concerts, tra molti protagonisti del 2020 e qualche concorrente dalle recenti edizioni.

Ad inaugurare l’episodio il trio KEiiNO, vincitori del televoto allo scorso Eurovision, che si sono esibiti, da tre location diverse, con la loro “Spirit in the sky”, uno dei brani più amati del concorso. Suggestiva la parte di Fred Buljo, che ha cantato il suo rap in lingua sami con vestito tradizionale e un background con vista mozzafiato sulla foresta norvegese.

Anche Ana Soklič si è esibita in una location molto particolare, ai piedi di un lago, con riprese dall’alto spettacolori, dando vita a una performance da pelle d’oca della sua “Voda”, con la quale avrebbe rappresentato la Slovenia quest’anno.

L’albanese Eugent Bushpepa, in gara nel 2018, ha riproposto l’iconica “Mall”, in una versione acustica con chitarra elettrica, sfoggiando come sempre una voce invidiabile.

Proposte più minimaliste per altri artisti. L’austriaca Paenda, al piano, ha cantato “Limits”, rimasta in semifinale nell’edizione 2019, mentre la portoghese Elisa, accompagnata dal suo ukulele, ci ha offerto “Medo de sentir”, che avremmo dovuto ascoltare a Rotterdam.

La greca Stefania, invece, ha cantato la sua “Superg!rl” su base, così come il croato Damir Kedžo, che si è fatto però supportare da alcune coriste, tutte in collegamento dalle proprie case.

Piccolo concertino in soggiorno per la bulgara Victoria. La sua “Tears getting sober” è stata suonata con l’accompagnamento di vari musicisti.

Nella seconda parte dell’episodio, gli stessi artisti hanno poi proposto una cover.

Momento karaoke casalingo per Stefania con “You let me walk alone” del tedesco Michael Schulte (2018) e per Paenda con “Love injected” della lettone Aminata (2015)

Elisa ha rivisitato la celebre “Waterloo” degli ABBA (1974) in un’inedita versione ukulele, come il collega croato Damir Kedžo, che ha stravolto l’arrangiamento di “Euphoria” di Loreen (2012), avvicinandolo al sound dei balcani.

Emozionante Eugent Bushpepa in “Silent storm” del norvegese Carl Espen (2014), divertenti i KEiiNO con la dissacrante “Hatrid mun sigra” degli islandesi Hatari (2019) e sempre convincente Victoria, anche alle prese con “Arcade” di Duncan Laurence, vincitore in carica dell’Eurovision.

Un ipotetico premio andrebbe però ad Ana Soklič che con un’esibizione impeccabile di “Suus” di Rona Nishliu (2012) ha sorpreso i tanti spettatori. Da applausi!

Qui di seguito il quarto episodio di Eurovision Home Concerts, buona visione!

Gli account dell’Eurovision hanno già svelato parte dei prossimi ospiti di Eurovision Home Concerts: l’italo-eritrea Senhit che avrebbe rappresentato San Marino, e che canterà un brano fra “Insieme: 1992” di Toto Cutugno e “L’essenziale” di Marco Mengoni, lo sloveno in forza per la Germania Ben Dolic, il francese Tom Leeb e gli Zibbz dalla Svizzera.