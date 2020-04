L’omaggio di Jöran Steinhauer (Eurovision 2014) all’Italia che lotta contro il Coronavirus

Un bell’omaggio all’Italia, che ha pagato uno dei conti più salati per la pandemia da Coronavirus arriva da un ex partecipante all’Eurovision Song Contest: si tratta di Jöran Steinhauer, il tedesco leader della band lettone degli Aarzemnieki, che rappresentò il paese baltico sul palco di Copenaghen nel 2014.

Steinhauer ha scritto una canzone dedicata alla resilienza dell’Italia contro il Covid-19 e a tutti quelli che in prima linea si stanno battendo per combatterlo: l’italiano – per sua stessa ammissione, lo dice anche nel testo – è quello che è ma in questi casi, come si suol dire, apprezziamo lo sforzo ed il pensiero.

Nel video, fra i tanti volti che si accompagnano con la bandiera italiana, si distingue un altro ex partecipante eurovisivo lettone, il sardo Roberto Meloni, in gara nel 2007 con i Bonaparti.LV con l’operatic pop “Questa notte” e l’anno successivo con i Pirates of the sea con “Wolves of the sea”, in entrambi i casi raggiungendo la finale.

Non fu così per gli Aarzemnieki, la cui “Cake to bake” si fermò invece al tredicesimo posto in semifinale.