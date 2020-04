Continuano a emergere dettagli per quanto riguarda “Eurovision: Europe Shine a Light“, il programma che terrà compagnia all’Europa sabato 16 maggio in sostituzione dell’Eurovision Song Contest 2020, che si doveva tenere a Rotterdam, ma che è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus che sta interessando tutto il mondo.

La NDR (l’emittente tedesca che sovraintende alla partecipazione della Germania all’Eurovision) ha infatti rivelato che ci sarà uno specifico segmento della serata che si chiamerà “Europe Shine a Landmark“. Come si evince dal nome, si tratta dell’illuminare, letteralmente, un qualsivoglia luogo storico dei vari Paesi che avrebbero dovuto riunirsi all’Ahoy di Rotterdam per una gara che, quest’anno, non ci sarà.

Al momento un solo Paese ha già confermato quale location ha scelto: la Lituania. In questo caso, la LRT ha annunciato che a essere illuminato sarà il Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, in altre parole il Teatro dell’Opera lituano, che nella sua dicitura originale ha anche la voce “balletto”. Si tratta di una costruzione edificata per la prima volta nel 1920 e poi completamente restaurata nel 1974. Si trova a Vilnius, capitale e città più popolosa del Paese.

“Eurovision: Europe Shine a Light” verrà mandato in onda da Hilversum, in quello Studio 21 che ospitò la terza edizione del concorso, nel 1958 (quella, per intenderci, in cui si propagò la fama di “Nel blu dipinto di blu” alias “Volare“, nonostante il terzo posto di Domenico Modugno).

Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit, conduttori originali del concorso, faranno da guide anche attraverso questo show, con la vlogger Nikkie de Jager a occuparsi dei contenuti sul web. Ci sarà una performance comune degli artisti, dalle loro patrie, in “Love Shine a Light“, che nell’interpretazione di Katrina & the Waves vinse l’Eurovision 1997 per il Regno Unito. Saranno inoltre trasmesse clip dei fan che canteranno “What’s another year“, la prima delle due canzoni vincitrici di Johnny Logan per l’Irlanda (1980).

In Italia, la serata verrà trasmessa in diretta tv su Rai1 con il commento di Federico Russo e Flavio Insinna e radiofonica su Rai Radio2 con il commento di Gino Castaldo ed Ema Stokholma.