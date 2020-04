Eurovision: Europe Shine a light, Lia Fiorio e Gigi Restivo al commento per San Marino RTV

Lia Fiorio e Gigi Restivo, le due voci sammarinesi che in questi anni ci hanno accompagnato e ci stanno accompagnando al commento delle serate dell’Eurovision Song Contest saranno al timone anche di Eurovision: Europe shine a light, il programma che il 16 maggio sostituirà l’edizione 2020 della rassegna, cancellata dalla EBU per via della pandemia da Coronavirus che sta colpendo tutto il mondo.

San Marino RTV sarà tra le 45 emittenti nazionali che trasmetteranno l’evento, che sarà trasmesso da Hilversum alle ore 21 nel giorno in cui era prevista la finale dell’evento e come avviene solitamente per l’Eurovision, la trasmissione sarà in simultanea con Radio San Marino.

Lia Fiorio e Gigi Restivo sono ad oggi le voci di lingua italiana col maggior numero di serate dell’Eurovision Song Contest commentate: 30 serate per 10 edizioni, tante quante le partecipazioni di San Marino RTV.

Non è ancora il maggior numero di edizioni commentate da parte di una voce di lingua italiana (o italiana in generale, visto che lo sono entrambi), che rimane in carico a Renato Tagliani, compianto commentatore della Rai, al commento per 12 edizioni (dal 1962 al 1973), corrispondenti però ad altrettante serate.

Lia Fiorio aggiunge al conto personale anche tre serate per altrettante edizioni dello Junior Eurovision Song Contest alle quali ha preso parte San Marino: in quel caso, con lei al commento c’era invece Gilberto Gattei.