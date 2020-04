Eurovision Song Celebration 2020: ecco lo show che sostituirà le semifinali

Si arricchisce il palinsesto eurovisivo dopo lo show Eurovision: Europe Shine a Light che sostituirà la finalissima del 16 maggio cancellata a causa della pandemia legata al COVID-19 e, per i fan italiani, le repliche delle finali dal 2016 al 2019 su Rai Premium: il 12 e 14 maggio andrà in onda “Eurovision Song Celebration 2020”.

Lo spettacolo prende il posto delle due semifinali e andrà in onda a partire dalle 21:00 italiane live sul canale YouTube della manifestazione, affiancandosi agli “Eurovision Home Concerts”, giunti lo scorso venerdì al quarto episodio e che stanno allietando i pomeriggi dei fan eurovisivi in questo periodo non facile.

Lo show Eurovision Song Celebration 2020 nasce, come comunicato dall’EBU nell’annuncio ufficiale, come format non-competitivo per onorare ulteriormente tutti e 41 gli act che avrebbero dovuto prendere parte alla competizione a Rotterdam.

La serata di martedì 12 maggio sarà dedicata alle 17 canzoni dei paesi inseriti nella prima semifinale a cui si aggiungono i paesi finalisti che avrebbero avuto diritto di voto: i Paesi Bassi padroni di casa, la Germania e l’Italia rappresentata dal nostro Diodato.

Giovedì 14 maggio saranno invece protagonisti i 18 act della seconda semifinale più gli altri 3 membri dei “Big-5”: ovvero Francia, Spagna e Regno Unito.

Le canzoni verranno proposte, in ciascuna serata, seguendo quello che sarebbe stato il running order studiato dai produttori per la competizione e, nonostante la natura non-competitiva delle serate, l’EBU ha annunciato diverse sorprese.

Importante, anche in questa produzione, l’apporto dei fan eurovisivi. Infatti, al termine della visione delle canzoni si terrà il così chiamato “Fan Recap”. Al posto del tradizionale recap che, durante la competizione, forniva un riassunto delle esibizioni prima dell’inizio del televoto ci sarà un filmato speciale creato con il contributo degli spettatori da casa.

Per ogni canzone non verrà mostrato uno spezzone del videoclip ma un collage di video dove ogni fan è invitato a cantare, ballare, suonare o fare semplicemente festa sulle note della sua canzone preferita di questa edizione.

Per partecipare, basta creare un filmato di 20 secondi per una o più canzoni e inviarlo alla mail competition@eurovision.tv (ulteriori indicazioni a questo link).

I più belli e creativi andranno in onda durante le due serate in questa sezione dedicata ai fan della manifestazione. Il termine ultimo per inviare i propri filmati è martedì 5 maggio.