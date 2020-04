Eurovision Week (e non solo): la programmazione delle varie emittenti sulla rassegna

In attesa di Eurovision: Europe Shine a light, lo show alternativo senza gara organizzato dalla EBU per il 16 Maggio alle ore 21, che andrà in onda anche su Rai 1 e RaiPlay, col commento di Flavio Insinna e Federico Russo e su Radio 2 col commento di Ema Stockholma e Gino Castaldo, le varie emittenti aderenti alla EBU hanno annunciato o stanno annunciando anche il resto della programmazione a tema.

La EBU infatti ha indetto per la settimana eurovisiva la Eurovision Week, invitando le tv a proporre una serie di trasmissioni o ritrasmissioni dedicate alla rassegna. C’è chi ha già fatto, come l’Austria, chi è partito in anticipo, come la Spagna o lo farà, come la Germania. A questa iniziativa partecipa anche Rai Premium, con la riproposizione di quattro Eurovision passati ma non è detto che le iniziative siano finite qui.

L’elenco che vi proponiamo qui, del quale non fa parte Eurovision Song Celebration, lo show in due serate organizzato dalla EBU nei giorni 12 e 14 maggio, è in costante aggiornamento: